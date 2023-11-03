3 ноября в 22:45 мск стартует матч 11-го тура чемпионата Италии, в котором «Болонья» примет «Лацио». «Болонья» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

В Серии А команда в 10-ти поединках набрала 15 баллов, с которыми расположилась на восьмой позиции в турнирке и отстает на два пункта от шестой еврокубковой строки.

«Сине-красные» проиграли в этом сезоне пока только один матч, уступив еще на старте чемпионат дома 0:2 «Милану». Затем они расписали пять мировых и трижды выиграли.

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На этой неделе «Болонья» пробилась во третий раунд Кубка Италии. На своем поле «россоблу» удалось обыграть другого представителя Серии А «Верону» (2:0).

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков при четырех победах и шести ничьих, так что форма хозяев подтверждает их статус фаворита.

«Лацио»

«Лацио» неплохо играет в октябре. Клуб одержал четыре победы в пяти встречах. Ранее римляне одолели «Селтик» (2:1) в Лиге чемпионов, а «Аталанту» (3:2), «Сассуоло» (2:0) и «Фиорентину» (1:0) — в Серии А.

Фанатам «бьянкочелести» испортил настроение «Фейеноорд». На прошлой неделе столичный клуб «Лацио» играл матч ЛЧ в Роттердаме и уступил со счетом 1:3.

В чемпионате Италии «Орлы» располагаются на 10-й строчке с отрывом в один балл от нынешнего соперника. Команда набрала 16 очков в 10-ти встречах.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение при четырех победах, так что гости находятся в отличной форме.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,61. Успех «Болоньи» оценивается в 2,65, ничья — в 3,42.

В трех из пяти последних матчей как хозяев, так и гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,96.

Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет за 2,61, ведь гости победили в четырех из пяти последних матчей.