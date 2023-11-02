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    Разгромит ли «Пюник» аутсайдера?

    «Пюник» — «Ван». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Ван»
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    «Пюник»
    «Пюник» сыграет на своем поле с «Ваном» в рамках 15-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 13:00 мск. «Пюник» — «Ван»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 02 Ноября 2023 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 13:00 Ван Ван
  • Армения. Высшая лига
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    «Пюник»

    Эта команда проводит весьма успешный сезон. «Пюник» сейчас занимает лидирующую позицию в чемпионате.

    Причем «Пюник» еще ни разу не проигрывал. Да и 11 побед в 14 матчах — явный намек на явное преимущество над конкурентами.

    В предыдущем туре чемпионата «Пюник» снова добыл викторию. Команда переиграла «Вест Армению» (3:2).

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    Матчи с «Ван» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних поединков «Пюник» выиграл четырежды при одной коллизии.

    Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Тем паче противостоять им будет явный аутсайдер чемпионата.

    «Ван»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите армянского футбола. Вот и на текущий момент «Ван» пребывает на дне таблицы.

    А вот с реализацией у команды складывается крайне сложно. Игроки «Вана» отличились всего лишь 7 мячами в 14 матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. Домашнее поражение от «Арарат-Армении» вышло полностью логичным (0:2).

    Да и вообще, проблем в игре команды вагон и тележка. Оборона дает результативные сбои довольно часто: в среднем почти 2 пропущенных гола за матч.

    Наверняка «Ван» постарается дать бой лидеру. Правда, вряд ли у гостей хватит ресурсов для добычи хотя бы балла.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 1.16.

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    На викторию «Вана» дают — 12.00, ничья оценена — в 8.19.

    «Пюник» сносит всех и вся на своем пути, а уж с аутсайдером разбираться просто обязан.

    Наш прогноз — Фора «Пюника» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.22.

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    «Пюник» — «Ван»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на футбол. Разгромит ли «Пюник» аутсайдера?
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