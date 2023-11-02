«Пюник»
Эта команда проводит весьма успешный сезон. «Пюник» сейчас занимает лидирующую позицию в чемпионате.
Причем «Пюник» еще ни разу не проигрывал. Да и 11 побед в 14 матчах — явный намек на явное преимущество над конкурентами.
В предыдущем туре чемпионата «Пюник» снова добыл викторию. Команда переиграла «Вест Армению» (3:2).
Матчи с «Ван» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних поединков «Пюник» выиграл четырежды при одной коллизии.
Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Тем паче противостоять им будет явный аутсайдер чемпионата.
«Ван»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите армянского футбола. Вот и на текущий момент «Ван» пребывает на дне таблицы.
А вот с реализацией у команды складывается крайне сложно. Игроки «Вана» отличились всего лишь 7 мячами в 14 матчах.
В минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. Домашнее поражение от «Арарат-Армении» вышло полностью логичным (0:2).
Да и вообще, проблем в игре команды вагон и тележка. Оборона дает результативные сбои довольно часто: в среднем почти 2 пропущенных гола за матч.
Наверняка «Ван» постарается дать бой лидеру. Правда, вряд ли у гостей хватит ресурсов для добычи хотя бы балла.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 1.16.
На викторию «Вана» дают — 12.00, ничья оценена — в 8.19.
«Пюник»
Наш прогноз — Фора «Пюника» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.22.