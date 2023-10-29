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    «Ренн» — «Страсбург». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Лига 1, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Страсбург»
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    Амин Гуири
    «Ренн» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:05 мск. «Ренн» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ренн»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Ренн» сейчас занимает довольно скромное 9 место в таблице.

    Причем «Ренн» в 9 поединках Лиги 1 выиграл только дважды. Да и с ничьими команда чересчур зачастила — 5 паритетов.

    В предыдущем туре чемпионата «Ренн» потерпел коллизию. Команда досадным образом уступила ершистому «Лорьяну» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи со «Страсбургом» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних поединков выиграно четыре.

    Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Бретонцы должны вернуться в привычную гонку за попадание в еврокубки.

    «Страсбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне, видимо, будет сражаться за выживание. Правда, «Страсбург» сейчас пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Страсбурга» отличились всего лишь 8 мячами в 9 матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. Поражение от ПСЖ вышло полностью логичным (0:3).

    Команда не побеждает уже на протяжении месяца. Да и 5 поражений в 9 матчах — явно не самая позитивная статистика.

    Наверняка «Страсбург» не собирается отсиживаться в тылах. Вот только гостям за счастье будет взять даже балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Страсбурга» дают — 5.91, ничья оценена — в 4.32.

    «Ренн» традиционно успешно противостоит «Страсбургу», и уж точно постарается начать встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Ренна» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Фора «Ренна» -1.5 за 2.54.

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    «Ренн» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Бретонцы начинают и выигрывают!
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