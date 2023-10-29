ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Магомед АнкалаевТитульник Анкалаева откладывается. Спорное решение в бою с Уокером спутало все карты «Тоттенхэм»«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:2. Онлайн «Барселона» против «Реала»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона?
  • 00:01
    • «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас» в гостях
  • 23:41
    • «Дженоа» одержал минимальную победу над «Салернитаной» в матче Серии А
  • 23:31
    • «Майнц» избежал поражения в матче с «Бохумом», сравняв счет на 90+7-й минуте
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» шокирует «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.12) и прогноз на чемпионат Англии 29 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в десятом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2023 года

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

    «Манчестер Юнайтед», похоже, начинает постепенно выбираться из психологической ямы. Во всяком случае, перед дерби «красные дьяволы» одержали три победы подряд.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

    1X2Новым игрокам
  • 5.204.001.68Бонус$9500
    •

    Ранее на этой неделе команда Эрика тен Хага выиграла на «Олд Траффорд» у «Копенгагена» (1:0) в Лиге чемпионов. Правда, без драмы не обошлось — буквально за минуту до финального свистка Андре Онана отразил удар Джордана Ларссона с пенальти.

    В прошлом туре чемпионата Англии «МЮ» с трудом выиграл у «Шеффилд Юнайтед» (2:1), пока что худшей команды текущей кампании.

    А началась серия с невероятного камбэка в домашнем матче с «Брентфордом» (2:1). Скотт Мактоминей забил два мяча уже в компенсированное время.

    Все прогнозы на АПЛ

    Также стоит обратить внимание на то, что «МЮ» забил лишь семь мячей в пяти домашних матчах АПЛ. Для команды, которая не скрывает чемпионских амбиций, это просто катастрофа.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем находится на второй строчке, набрав в девяти турах 21 очко. Отставание от «Тоттенхэма» составляет два очка.

    Ситуация под контролем, но Пеп Гвардиола все равно вряд ли доволен командой. Во-первых, «горожане» потерпели уже два поражения в этом чемпионате.

    В конце сентября «горожане» уступили «Вулверхэмптону» (1:2), а вскоре после этого проиграли на поле «Арсенала» (0:1). Оба матча были гостевыми.

  • Преемник. Де Дзерби — идеальный кандидат на замену Гвардиоле в «Ман Сити»
  • Блестящий тренер «Брайтона» может принять эстафету у каталонца, когда тот решит уйти в отставку
  • 22/10/2023

    • Кроме того, «Манчестер Сити» уже вылетел из Кубка английской лиги, не сумев пройти «Ньюкасл» (0:1). Если что, это еще одно гостевое поражение лучшего клуба Англии.

    Как и «МЮ», «Манчестер Сити» выиграл на этой неделе свой матч в Лиге чемпионов. Действующий победитель турнира набрал три очка в игре с «Янг Бойз». Правда, банда Гвардиолы проснулась только после пропущенного гола.

    В общем, «Ман Сити» пока выглядит не так устрашающе, как во второй половине прошлого сезона. Правда, так было почти всегда.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 4.80, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Манчестер Сити» — за 1.69.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    У «Ман Сити», как ни странно, пока тоже хватает слабых мест. «Горожане» ни разу не забили «Ньюкаслу» и «Арсеналу», с трудом выиграли у «Брайтона», и это нельзя не учитывать.

    Плюс надо учитывать, что это дерби, настрой и поддержка стадиона в таких матчах имеют большое значение. Поэтому есть смысл хорошенько подумать, прежде чем ставить на фаворита.

    В прошлом сезоне «Ман Сити» разбил «МЮ» на своем поле, но встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 2:1 в пользу команды тен Хага.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.12.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.94.

    И бонус: гол Скотта Мактоминея за 9.00. Этот шотландец стал настоящим джокером «МЮ».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шарлотт — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Мемфис — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Каролина — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кливленд — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чикаго — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Даллас — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Юта — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» шокирует «Манчестер Сити»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры