«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.
«Манчестер Юнайтед», похоже, начинает постепенно выбираться из психологической ямы. Во всяком случае, перед дерби «красные дьяволы» одержали три победы подряд.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
Ранее на этой неделе команда Эрика тен Хага выиграла на «Олд Траффорд» у «Копенгагена» (1:0) в Лиге чемпионов. Правда, без драмы не обошлось — буквально за минуту до финального свистка Андре Онана отразил удар Джордана Ларссона с пенальти.
В прошлом туре чемпионата Англии «МЮ» с трудом выиграл у «Шеффилд Юнайтед» (2:1), пока что худшей команды текущей кампании.
А началась серия с невероятного камбэка в домашнем матче с «Брентфордом» (2:1). Скотт Мактоминей забил два мяча уже в компенсированное время.
Также стоит обратить внимание на то, что «МЮ» забил лишь семь мячей в пяти домашних матчах АПЛ. Для команды, которая не скрывает чемпионских амбиций, это просто катастрофа.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» тем временем находится на второй строчке, набрав в девяти турах 21 очко. Отставание от «Тоттенхэма» составляет два очка.
Ситуация под контролем, но Пеп Гвардиола все равно вряд ли доволен командой. Во-первых, «горожане» потерпели уже два поражения в этом чемпионате.
В конце сентября «горожане» уступили «Вулверхэмптону» (1:2), а вскоре после этого проиграли на поле «Арсенала» (0:1). Оба матча были гостевыми.
Кроме того, «Манчестер Сити» уже вылетел из Кубка английской лиги, не сумев пройти «Ньюкасл» (0:1). Если что, это еще одно гостевое поражение лучшего клуба Англии.
Как и «МЮ», «Манчестер Сити» выиграл на этой неделе свой матч в Лиге чемпионов. Действующий победитель турнира набрал три очка в игре с «Янг Бойз». Правда, банда Гвардиолы проснулась только после пропущенного гола.
В общем, «Ман Сити» пока выглядит не так устрашающе, как во второй половине прошлого сезона. Правда, так было почти всегда.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 4.80, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Манчестер Сити» — за 1.69.
У «Ман Сити», как ни странно, пока тоже хватает слабых мест. «Горожане» ни разу не забили «Ньюкаслу» и «Арсеналу», с трудом выиграли у «Брайтона», и это нельзя не учитывать.
Плюс надо учитывать, что это дерби, настрой и поддержка стадиона в таких матчах имеют большое значение. Поэтому есть смысл хорошенько подумать, прежде чем ставить на фаворита.
В прошлом сезоне «Ман Сити» разбил «МЮ» на своем поле, но встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 2:1 в пользу команды тен Хага.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.12.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.94.
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