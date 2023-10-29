«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в десятом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

«Манчестер Юнайтед», похоже, начинает постепенно выбираться из психологической ямы. Во всяком случае, перед дерби «красные дьяволы» одержали три победы подряд.

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Ранее на этой неделе команда Эрика тен Хага выиграла на «Олд Траффорд» у «Копенгагена» (1:0) в Лиге чемпионов. Правда, без драмы не обошлось — буквально за минуту до финального свистка Андре Онана отразил удар Джордана Ларссона с пенальти.

В прошлом туре чемпионата Англии «МЮ» с трудом выиграл у «Шеффилд Юнайтед» (2:1), пока что худшей команды текущей кампании.

А началась серия с невероятного камбэка в домашнем матче с «Брентфордом» (2:1). Скотт Мактоминей забил два мяча уже в компенсированное время.

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Также стоит обратить внимание на то, что «МЮ» забил лишь семь мячей в пяти домашних матчах АПЛ. Для команды, которая не скрывает чемпионских амбиций, это просто катастрофа.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тем временем находится на второй строчке, набрав в девяти турах 21 очко. Отставание от «Тоттенхэма» составляет два очка.

Ситуация под контролем, но Пеп Гвардиола все равно вряд ли доволен командой. Во-первых, «горожане» потерпели уже два поражения в этом чемпионате.

В конце сентября «горожане» уступили «Вулверхэмптону» (1:2), а вскоре после этого проиграли на поле «Арсенала» (0:1). Оба матча были гостевыми.

Кроме того, «Манчестер Сити» уже вылетел из Кубка английской лиги, не сумев пройти «Ньюкасл» (0:1). Если что, это еще одно гостевое поражение лучшего клуба Англии.

Как и «МЮ», «Манчестер Сити» выиграл на этой неделе свой матч в Лиге чемпионов. Действующий победитель турнира набрал три очка в игре с «Янг Бойз». Правда, банда Гвардиолы проснулась только после пропущенного гола.

В общем, «Ман Сити» пока выглядит не так устрашающе, как во второй половине прошлого сезона. Правда, так было почти всегда.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 4.80, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Манчестер Сити» — за 1.69.

У «Ман Сити», как ни странно, пока тоже хватает слабых мест. «Горожане» ни разу не забили «Ньюкаслу» и «Арсеналу», с трудом выиграли у «Брайтона», и это нельзя не учитывать.

Плюс надо учитывать, что это дерби, настрой и поддержка стадиона в таких матчах имеют большое значение. Поэтому есть смысл хорошенько подумать, прежде чем ставить на фаворита.

В прошлом сезоне «Ман Сити» разбил «МЮ» на своем поле, но встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 2:1 в пользу команды тен Хага.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.12.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.94.