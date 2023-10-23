ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Арсенал»Парад ошибок вратарей. Райя и Санчес закрутили интригу в матче «Челси» — «Арсенал» «Ливерпуль» — «Эвертон» Судьи снова друзья «Ливерпуля». Дубль Салаха сломил игравший вдесятером «Эвертон» Джордж Бест, Денис Лоу и сэр Бобби ЧарльтонСэр Бобби Чарльтон: символ «МЮ», победитель ЧМ и звезда сборной Англии
  • 23:16
    • Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде
  • 00:01
    • Хет-трик Гризманна принес «Атлетико» победу над «Сельтой»
  • 23:59
    • «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Шеффилдом» в матче АПЛ
  • 23:41
    • «Лацио» всухую обыграл «Сассуоло» в матче Серии А
  • 22:50
    • Чимаев выиграл у Усмана решением большинства
  • 22:48
    • «Детройт» одержал четвертую победу подряд
  • 23:15
    • Влашич потерял сознание во время матча Серии А «Торино» — «Интер»
    Все новости спорта

    У «фиалок» не возникнет проблем в домашней встрече

    «Фиорентина» — «Эмполи». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 23 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Эмполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Эмполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фиорентина»
    23 октября в матче 9-го тура чемпионата Италии сыграют «Фиорентина» и «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Фиорентина» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Октября 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
    •

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» удачно начала новый сезон. Сейчас команда находится на 4-й строчке в таблице. Клуб набрал 17 очков в восьми встречах.

    У «фиалок» в чемпионате Италии-2023/24 пока было лишь одно поражение. Неудача произошла 3 сентября. Тогда «Фиорентина» в гостях уступила «Интеру» со счетом 0:4.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Эмполи

    1X2Новым игрокам
  • 1.434.807.60Бонус$9500
    •

    В предстоящей встрече многое будет зависеть от атакующего потенциала хозяев. «Фиалки» дома постараются сразу захватить инициативу. Болельщики ждут исключительно победы.

    Все прогнозы на Серию А

    «Фиорентина» забивает почти в каждой встрече. После фиаско в поединке с «Интером» команда провела 7 матчей с учетом всех турниров, и в каждой игре поражала ворота соперника.

    «Эмполи»

    «Эмполи» провалил старт чемпионата Италии. Из-за неудачных результатов команда опустилась в зону вылета. Борьба за сохранение прописки в Серии А будет крайне непростой.

    После восьми туров «Эмполи» занимает 18-ю строчку в таблице. Клуб проиграл шесть встреч, одержав лишь одну победу. Успеха удалось добиться 27 сентября во встрече с «Салернитаной» (1:0).

  • Гирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона
  • Настало время обратить внимание не только на топ-игроков
  • 18/10/2023

    • В августе и сентябре у команды был серьезный кризис. В Серии А «Эмполи» потерпел пять поражений кряду. При этом разница мячей составила катастрофические 0:13.

    Одного из аутсайдеров чемпионата Италии во Флоренции ждет настоящее испытание. В текущем сезоне Серии А «Эмполи» в гостях проиграл все три матча, при этом ни разу не забив.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» можно поставить за 1.44. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 7.70. Ничья оценена — в 5.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Одному из аутсайдеров Серии А будет очень сложно на что-то рассчитывать. Хозяева должны легко завоевать три очка.

    Можно сделать ставку на победу «Фиорентины» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.22.

    Еще один наш прогноз — обе команды не смогут забить за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Сиэтл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Карацев — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Енисей — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рома — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лорьян — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фис — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лиллестрём — Волеренга
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Котов — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Салернитана — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фиорентина» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на футбол. У «фиалок» не возникнет проблем в домашней встрече
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры