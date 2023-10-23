23 октября в матче 9-го тура чемпионата Италии сыграют «Фиорентина» и «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Фиорентина» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» удачно начала новый сезон. Сейчас команда находится на 4-й строчке в таблице. Клуб набрал 17 очков в восьми встречах.

У «фиалок» в чемпионате Италии-2023/24 пока было лишь одно поражение. Неудача произошла 3 сентября. Тогда «Фиорентина» в гостях уступила «Интеру» со счетом 0:4.

Коэффициенты матча Фиорентина — Эмполи 1X2Новым игрокам 1.434.807.60Бонус$9500

В предстоящей встрече многое будет зависеть от атакующего потенциала хозяев. «Фиалки» дома постараются сразу захватить инициативу. Болельщики ждут исключительно победы.

Все прогнозы на Серию А

«Фиорентина» забивает почти в каждой встрече. После фиаско в поединке с «Интером» команда провела 7 матчей с учетом всех турниров, и в каждой игре поражала ворота соперника.

«Эмполи»

«Эмполи» провалил старт чемпионата Италии. Из-за неудачных результатов команда опустилась в зону вылета. Борьба за сохранение прописки в Серии А будет крайне непростой.

После восьми туров «Эмполи» занимает 18-ю строчку в таблице. Клуб проиграл шесть встреч, одержав лишь одну победу. Успеха удалось добиться 27 сентября во встрече с «Салернитаной» (1:0).

В августе и сентябре у команды был серьезный кризис. В Серии А «Эмполи» потерпел пять поражений кряду. При этом разница мячей составила катастрофические 0:13.

Одного из аутсайдеров чемпионата Италии во Флоренции ждет настоящее испытание. В текущем сезоне Серии А «Эмполи» в гостях проиграл все три матча, при этом ни разу не забив.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» можно поставить за 1.44. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 7.70. Ничья оценена — в 5.00.

Одному из аутсайдеров Серии А будет очень сложно на что-то рассчитывать. Хозяева должны легко завоевать три очка.

Можно сделать ставку на победу «Фиорентины» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.22.

Еще один наш прогноз — обе команды не смогут забить за 1.97.