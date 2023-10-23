Матч 9-го тура чемпионата Турции между «Фатих Карагюмрюк» и «Адана Демирспор» состоится 23 октября в Стамбуле и начнется в 20:00 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

Слово выигрыш не про хозяев. Им в этом сезоне вкус победы практически незнаком. В самом начале они выиграли у «Башакшехира» 2:0 и с тех пор им не удается набрать полноценные 3 очка.

Как результат, серия из шести матчей без победы, которая состоит из трех поражений и трех ничьих.

Более того, «Фатих Карагюмрюк» два последних матча проиграл. На своем поле команда проиграла «Касымпаше» 2:3, после чего на выезде она уступила «Аланьяспору» 1:2.

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В таблице «Фатих» находится на 18-й позиции в зоне вылета с 6 набранными очками после 8 сыгранных туров.

«Адана Демирспор»

Три победы подряд и четыре в пяти последних поединках у гостей из одноименного города. Клуб неплохо начал этот сезон и сейчас пожинает плоды своего труда.

«Адана Демирспор» имеет высокий процент побед в сезоне. У него 5 выигрышей в 8 сыгранных матчах турнира. На домашнем поле показатель — стопроцентный.

Клуб разгромил «Бешикташ» (4:2), разнес «Аланьяспор» (4:0) и одолел «Трабзонспор» (1:0). Однако на выезде в нынешнем сезоне команде выиграть пока что не удалось.

В общем зачете Суперлиги «Адана Демирспор» идет на 3-м месте, имея 17 очков. Нынешний уровень результативности является главным залогом успеха команды.

Прогноз и ставка

3.30 и 2.05 — такие котировки дают букмекеры на победу команд в матче.

Причин, по которым «Адана» не выиграет данный матч почти нет. У клуба серия побед в целом и в очных встречах с «Карагюмрюком».

Да, «Демирспор» на выезде пока что выглядит очень слабо, но и хозяева показывают откровенно плохие результаты. Прогнозируем , что «Адана Демирспор» выиграет матч.