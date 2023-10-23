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    «Адана Демирспор» продлит свою серию в чемпионате

    «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор». Ставки (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Турции 23 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор»
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    Матч 9-го тура чемпионата Турции между «Фатих Карагюмрюк» и «Адана Демирспор» состоится 23 октября в Стамбуле и начнется в 20:00 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 23 Октября 2023 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •  Фатих Карагюмрюк 20:00 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
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    «Фатих Карагюмрюк»

    Слово выигрыш не про хозяев. Им в этом сезоне вкус победы практически незнаком. В самом начале они выиграли у «Башакшехира» 2:0 и с тех пор им не удается набрать полноценные 3 очка.

    Как результат, серия из шести матчей без победы, которая состоит из трех поражений и трех ничьих.

    Более того, «Фатих Карагюмрюк» два последних матча проиграл. На своем поле команда проиграла «Касымпаше» 2:3, после чего на выезде она уступила «Аланьяспору» 1:2.

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    В таблице «Фатих» находится на 18-й позиции в зоне вылета с 6 набранными очками после 8 сыгранных туров.

    «Адана Демирспор»

    Три победы подряд и четыре в пяти последних поединках у гостей из одноименного города. Клуб неплохо начал этот сезон и сейчас пожинает плоды своего труда.

    «Адана Демирспор» имеет высокий процент побед в сезоне. У него 5 выигрышей в 8 сыгранных матчах турнира. На домашнем поле показатель — стопроцентный.

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    • Клуб разгромил «Бешикташ» (4:2), разнес «Аланьяспор» (4:0) и одолел «Трабзонспор» (1:0). Однако на выезде в нынешнем сезоне команде выиграть пока что не удалось.

    В общем зачете Суперлиги «Адана Демирспор» идет на 3-м месте, имея 17 очков. Нынешний уровень результативности является главным залогом успеха команды.

    Прогноз и ставка

    3.30 и 2.05 — такие котировки дают букмекеры на победу команд в матче.

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    Причин, по которым «Адана» не выиграет данный матч почти нет. У клуба серия побед в целом и в очных встречах с «Карагюмрюком».

    Да, «Демирспор» на выезде пока что выглядит очень слабо, но и хозяева показывают откровенно плохие результаты. Прогнозируем, что «Адана Демирспор» выиграет матч.

    Тотал поединка будет выше 3. На это указывают результаты последних очных матчей и тот факт, что гости являются одной из самых результативных команд лиги.

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    «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на футбол. «Адана Демирспор» продлит свою серию в чемпионате
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