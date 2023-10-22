В воскресенье, 22 октября, в девятом туре французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле примет «Ренн». Начало игры — в 14:00 по мск. «Лорьян» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

Хозяева находятся в зоне плей-офф за право остаться в элите. Было бы еще хуже, если бы не разгромная победа над «Лиллем» со счетом 4:1, которую они одержала у себя дома.

При этом «Лорьян» смог сыграть по нулям с ПСЖ на выезде. После команда проиграла 0:3 «Гавру», а затем с результатом 3:5 потерпела разгромное поражение от «Нанта».

Коэффициенты матча Лорьян — Ренн 1X2Новым игрокам 4.003.801.90Бонус$9500

Последним результатом стали гостевые 3:3 в игре с «Лионом». Тем не менее, не стоит считать этот результатом неплохим, поскольку недавний гранд французского футбола идет в зоне вылета.

Все прогнозы на Лигу 1

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при трех поражениях и двух ничьих, так что хозяевам будет крайне сложно обыграть фаворита.

«Ренн»

Команда вполне способна на попадание в зону еврокубков, до которой всего один балл. Правда, пока что бретонцы обитают на 8-й строчке таблицы.

У команды достаточно неплохой уровень реализации. В восьми поединках чемпионата игроки «Ренна» настреляли уже 14 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Ренн» не сумел избежать неудачи в виде нуля баллов. Тем не менее, с учетом того, что соперником был сам ПСЖ (1:3), в этом ничего зазорного нет.

И все же, на сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка после восьми матчей без проигрышней, так что, возможно, у гостей намечается некий спад формы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которой равен 1,91. Успех «Лорьяна» оценивается в 3,93, ничья — в 3,82.

В трех из пяти последних матчей хозяева уступали своим соперникам, а нынешний оппонент превосходит их классом.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ренн» победит за 1,91.

Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет 1-й тайм и матч за 2,76, ведь гости, как фаворит поединка, вполне способен реализовать такой сценарий.