«Лорьян»
Хозяева находятся в зоне плей-офф за право остаться в элите. Было бы еще хуже, если бы не разгромная победа над «Лиллем» со счетом 4:1, которую они одержала у себя дома.
При этом «Лорьян» смог сыграть по нулям с ПСЖ на выезде. После команда проиграла 0:3 «Гавру», а затем с результатом 3:5 потерпела разгромное поражение от «Нанта».
Коэффициенты матча Лорьян — Ренн
Последним результатом стали гостевые 3:3 в игре с «Лионом». Тем не менее, не стоит считать этот результатом неплохим, поскольку недавний гранд французского футбола идет в зоне вылета.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при трех поражениях и двух ничьих, так что хозяевам будет крайне сложно обыграть фаворита.
«Ренн»
Команда вполне способна на попадание в зону еврокубков, до которой всего один балл. Правда, пока что бретонцы обитают на 8-й строчке таблицы.
У команды достаточно неплохой уровень реализации. В восьми поединках чемпионата игроки «Ренна» настреляли уже 14 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Ренн» не сумел избежать неудачи в виде нуля баллов. Тем не менее, с учетом того, что соперником был сам ПСЖ (1:3), в этом ничего зазорного нет.
И все же, на сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка после восьми матчей без проигрышней, так что, возможно, у гостей намечается некий спад формы.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которой равен 1,91. Успех «Лорьяна» оценивается в 3,93, ничья — в 3,82.
В трех из пяти последних матчей хозяева уступали своим соперникам, а нынешний оппонент превосходит их классом.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Ренн» победит за 1,91.
Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет 1-й тайм и матч за 2,76, ведь гости, как фаворит поединка, вполне способен реализовать такой сценарий.