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    Поднимется ли «Ренн» в зону еврокубков?

    «Лорьян» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат Франции, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Ренн»
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    «Ренн» занимает 8-е место
    В воскресенье, 22 октября, в девятом туре французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле примет «Ренн». Начало игры — в 14:00 по мск. «Лорьян» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Октября 2023 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 14:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Лорьян»

    Хозяева находятся в зоне плей-офф за право остаться в элите. Было бы еще хуже, если бы не разгромная победа над «Лиллем» со счетом 4:1, которую они одержала у себя дома.

    При этом «Лорьян» смог сыграть по нулям с ПСЖ на выезде. После команда проиграла 0:3 «Гавру», а затем с результатом 3:5 потерпела разгромное поражение от «Нанта».

    Коэффициенты матча Лорьян — Ренн

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  • 4.003.801.90Бонус$9500
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    Последним результатом стали гостевые 3:3 в игре с «Лионом». Тем не менее, не стоит считать этот результатом неплохим, поскольку недавний гранд французского футбола идет в зоне вылета.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при трех поражениях и двух ничьих, так что хозяевам будет крайне сложно обыграть фаворита.

    «Ренн»

    Команда вполне способна на попадание в зону еврокубков, до которой всего один балл. Правда, пока что бретонцы обитают на 8-й строчке таблицы.

    У команды достаточно неплохой уровень реализации. В восьми поединках чемпионата игроки «Ренна» настреляли уже 14 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Ренн» не сумел избежать неудачи в виде нуля баллов. Тем не менее, с учетом того, что соперником был сам ПСЖ (1:3), в этом ничего зазорного нет.

    И все же, на сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка после восьми матчей без проигрышней, так что, возможно, у гостей намечается некий спад формы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которой равен 1,91. Успех «Лорьяна» оценивается в 3,93, ничья — в 3,82.

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    В трех из пяти последних матчей хозяева уступали своим соперникам, а нынешний оппонент превосходит их классом.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ренн» победит за 1,91.

    Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет 1-й тайм и матч за 2,76, ведь гости, как фаворит поединка, вполне способен реализовать такой сценарий.

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    «Лорьян» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ренн» в зону еврокубков?
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