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    ПСЖ не оставит шансов «Страсбургу»?

    ПСЖ — «Страсбург». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 октября 2023 года

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    Килиан Мбаппе — форвард ПСЖ
    ПСЖ сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 9-го тура французской Лиги 1. Матч пройдет 21 октября, начало — в 18:00 мск. ПСЖ — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Октября 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 18:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    После 8-и туров команда занимает лишь 3-е место в Лиге 1, отставая от 1-й строчки на 2 балла. Не самый лучший старт для ПСЖ, но парижане потихоньку набирают ход, хотя и не обходится без неожиданных результатов.

    Еще летом ПСЖ был в центре внимания — у клуба случилось несколько скандалов, а самый громкий — с лидером парижан Килианом Мбаппе, которого даже отстранили от матчей и тренировок с основным составом. Безусловно, это повлияло на старт сезона.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Страсбург

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  • 1.256.7012.00Бонус$9500
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    В последних 5-и турах ПСЖ неожиданно сыграл вничью с «Клермоном» (0:0) и также неожиданно уступил на своем поле «Ницце» (2:3). В последнем матче не спас даже дубль Мбаппе, «Ницца» забила на один гол больше.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В предстоящем матче против «Страсбурга» у ПСЖ будет отличная возможность набрать 3 очка и максимально приблизиться к 1-й строчке. Несмотря на это, парижане набрали лишь 7 очков из 12-и возможных на своем поле. Смогут ли подопечные Луиса Энрике добиться результата на сей раз? Родные трибуны, безусловно, должны помочь ПСЖ.

    «Страсбург»

    Команда находится в середине турнирной таблицы, отставая от зоны еврокубкой лишь на 2 балла. В нынешнем сезоне «Страсбург» играет не стабильно, сменяя очень хорошие матчи плохими. Сможет ли команда удивить ПСЖ?

    «Страсбург» — один из худших в лиге по результативности, команда забила всего 8 голов за 8 встреч при 11-и пропущенных. В последних матчах нехватка голов ощущается особенно остро.

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    • В последних 3-х матчах Лиги 1 у «Страсбурга» всего одна победа над «Мецем» (1:0) и два поражения от «Ланс» (0:1) и «Нанта» (1:2). То есть команде удалось забить всего 2 гола за этот период, не густо.

    Стоит отметить, что в последней очной встрече между «Страсбургом» и ПСЖ команды сыграл вничью (1:1). В том матче первым удалось отыграться на 79-й минуте встречи, а единственный гол ПСЖ забил никто иной, как Лионель Месси.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.24.

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    На викторию «Страсбурга» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.80.

    Понятно, что ПСЖ наголову сильнее своего соперника, но команда может сыграть не лучшим образом, упустив очки. Можно предположить, что на сей раз такого не произойдет, ведь на горизонте маячит 1-е место.

    Наш прогноз — Победа ПСЖ с форой (-2). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.95, ведь в последних 5-и очных встречах команды неизменно обменивались голами.

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    ПСЖ — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. ПСЖ не оставит шансов «Страсбургу»?
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