В субботу, 21 октября на «Энфилде» состоится поединок мерсисайдского дерби, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» в 9-м туре АПЛ. Начало игры запланировано на 14:30 по мск. «Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и довольствовался лишь Лигой Европы.

И там мерсисайдцы уже провели две игры на групповой стадии, выиграв их обе. Сперва они в Австрии одолели 3:1 ЛАСК, а затем дома обыграли 2:0 бельгийский «Юнион».

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В новом же розыгрыше Премьер-лиги «красные» набрали в восьми играх 17 баллов и идут четвертыми в турнирной таблице, отставая от дуэта лидеров на три очка очка.

Календарь и таблица АПЛ

Начал чемпионат «Ливерпуль» с выездной ничьей с «Челси» 1:1, затем он выиграл пять матчей первенства подряд, после чего проиграл на выезде «Тоттенхэму» 1:2 и расписал гостевую мировую с «Брайтоном» 2:2 в прошлом туре.

«Эвертон»

«Эвертон» в прошлом сезоне с большими трудностями отстоял свое место в Премьер-лиге, финишировав на 17 месте, опередив зону вылета всего на два очка.

В новом первенстве «ирискам» заработали семь баллов в восьми первых турах и расположились с ними на 16 месте в турнирной таблице. Зону вылета они опережают на три пункта.

«Синие» начали текущее первенство с трех фиаско подряд, где даже не забивали. И только в четвертом туре они заработали первый балл в сезоне, после чего снова уступили.

В последующих трех матчах Премьер-лиги «Эвертон» дважды выиграл и потерпел одну неудачу. В минувшем туре он на своей территории разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

В двух последних чемпионатах «Ливерпуль» трижды обыграл «Эвертон» при одной ничьей. Причем «ириски» забили «красным» лишь гол в этих играх при восьми пропущенных.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.40.

На викторию «Эвертона» дают — 8.15, ничья оценена — в 5.67.

После двух неудачных игр чемпионата «Ливерпуль» теперь наверняка выиграет, ведь в гости к «красным» приедет весьма удобный соперник.

И также еще ставим в этом поединке на то, что забивать будет только одна команда.