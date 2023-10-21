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    «Ливерпуль» будет сильнее в мерсисайдском дерби

    «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Англии, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Эвертон»
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    Луис Диас
    В субботу, 21 октября на «Энфилде» состоится поединок мерсисайдского дерби, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» в 9-м туре АПЛ. Начало игры запланировано на 14:30 по мск. «Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Октября 2023 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и довольствовался лишь Лигой Европы.

    И там мерсисайдцы уже провели две игры на групповой стадии, выиграв их обе. Сперва они в Австрии одолели 3:1 ЛАСК, а затем дома обыграли 2:0 бельгийский «Юнион».

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Эвертон

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    В новом же розыгрыше Премьер-лиги «красные» набрали в восьми играх 17 баллов и идут четвертыми в турнирной таблице, отставая от дуэта лидеров на три очка очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    Начал чемпионат «Ливерпуль» с выездной ничьей с «Челси» 1:1, затем он выиграл пять матчей первенства подряд, после чего проиграл на выезде «Тоттенхэму» 1:2 и расписал гостевую мировую с «Брайтоном» 2:2 в прошлом туре.

    «Эвертон»

    «Эвертон» в прошлом сезоне с большими трудностями отстоял свое место в Премьер-лиге, финишировав на 17 месте, опередив зону вылета всего на два очка.

    В новом первенстве «ирискам» заработали семь баллов в восьми первых турах и расположились с ними на 16 месте в турнирной таблице. Зону вылета они опережают на три пункта.

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    • «Синие» начали текущее первенство с трех фиаско подряд, где даже не забивали. И только в четвертом туре они заработали первый балл в сезоне, после чего снова уступили.

    В последующих трех матчах Премьер-лиги «Эвертон» дважды выиграл и потерпел одну неудачу. В минувшем туре он на своей территории разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

    В двух последних чемпионатах «Ливерпуль» трижды обыграл «Эвертон» при одной ничьей. Причем «ириски» забили «красным» лишь гол в этих играх при восьми пропущенных.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Эвертона» дают — 8.15, ничья оценена — в 5.67.

    После двух неудачных игр чемпионата «Ливерпуль» теперь наверняка выиграет, ведь в гости к «красным» приедет весьма удобный соперник.

    И также еще ставим в этом поединке на то, что забивать будет только одна команда.

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    «Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» будет сильнее в мерсисайдском дерби
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