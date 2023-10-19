«Мэйчжоу Хакка» сыграет на своем поле с «Чжэцзян Профессионал» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 октября, начало — в 14:35 мск. «Мэйчжоу Хакка» — «Чжэцзян Профессионал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мэйчжоу Хакка»

Эта команда ходит в середняках лиги. На текущий момент «Мэйчжоу Хакка» занимает вполне характерное 10 место.

Вот только пропускает команда довольно часто. В 27 матчах в ее воротах оказалось уже 46 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Мэйчжоу Хакка» разжилась тремя очками. Команда с минимальным счетом переиграла «Цанчжоу».

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«Мэйчжоу Хакка» традиционно неудачно играет с «Чжэцзян Профессионал». Четыре из пяти последних очных поединков были проиграны.

Наверняка в этом поединке хозяева будут больше рассчитывать на контратаки. Да и проблемы в обороне никуда не делись.

«Чжэцзян Профессионал»

Эта команда борется за 2 место в чемпионате. «Чжэцзян Профессионал» находится на 3 строчке, отставая от искомой второй на 3 пункта.

Причем атака команды действует относительно успешно. В 27 поединках игроки «Чжэцзян Профессионал» забили 48 мячей.

Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Чжэцзян Профессионал» в рамках Азиатской Лиги чемпионов уступил «Мельбурн Сити» (1:2).

И уж точно «Чжэцзян Профессионал» будет действовать максимально активно. Команде и самой нужно выигрывать, при этом ожидая осечки от конкурентов.

Плюс ко всему, команда мотивирована реабилитироваться за неудачу в последнем матче. Да и у соперника проблем выше крыши.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Чжэцзян Профессионал» предлагают — 2.12.

На викторию «Мэйчжоу Хакка» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.61.

Гости борются за второе место в чемпионате , и уж точно будут максимально активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Чжэцзян Профессионал». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.