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    «Чжэцзян Профессионал» разживется тремя баллами

    «Мэйчжоу Хакка» — «Чжэцзян Профессионал». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мэйчжоу Хакка» — «Чжэцзян Профессионал»
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    «Чжэцзян Профессионал»
    «Мэйчжоу Хакка» сыграет на своем поле с «Чжэцзян Профессионал» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 октября, начало — в 14:35 мск. «Мэйчжоу Хакка» — «Чжэцзян Профессионал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 19 Октября 2023 года
    Мэйчжоу Хакка
  • Мэйчжоу
    •  Мэйчжоу Хакка 14:35 Чжэцзян Чжэцзян
  • Ханчжоу
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    «Мэйчжоу Хакка»

    Эта команда ходит в середняках лиги. На текущий момент «Мэйчжоу Хакка» занимает вполне характерное 10 место.

    Вот только пропускает команда довольно часто. В 27 матчах в ее воротах оказалось уже 46 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Мэйчжоу Хакка» разжилась тремя очками. Команда с минимальным счетом переиграла «Цанчжоу».

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    «Мэйчжоу Хакка» традиционно неудачно играет с «Чжэцзян Профессионал». Четыре из пяти последних очных поединков были проиграны.

    Наверняка в этом поединке хозяева будут больше рассчитывать на контратаки. Да и проблемы в обороне никуда не делись.

    «Чжэцзян Профессионал»

    Эта команда борется за 2 место в чемпионате. «Чжэцзян Профессионал» находится на 3 строчке, отставая от искомой второй на 3 пункта.

    Причем атака команды действует относительно успешно. В 27 поединках игроки «Чжэцзян Профессионал» забили 48 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Чжэцзян Профессионал» в рамках Азиатской Лиги чемпионов уступил «Мельбурн Сити» (1:2).

    И уж точно «Чжэцзян Профессионал» будет действовать максимально активно. Команде и самой нужно выигрывать, при этом ожидая осечки от конкурентов.

    Плюс ко всему, команда мотивирована реабилитироваться за неудачу в последнем матче. Да и у соперника проблем выше крыши.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Чжэцзян Профессионал» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Мэйчжоу Хакка» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.61.

    Гости борются за второе место в чемпионате, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Чжэцзян Профессионал». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.

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    «Мэйчжоу Хакка» — «Чжэцзян Профессионал»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на футбол. «Чжэцзян Профессионал» разживется тремя баллами
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