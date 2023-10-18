Эквадор сыграет на своем поле с Колумбией в рамках 4-го тура квалификации Чемпионата мира 2026. Матч пройдет 18 октября, начало — в 02:30 мск. Эквадор — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

Эта команда неплохо проявила себя на последнем Мундиале. Вот и на новый Чемпионат мира команда постарается квалифицироваться.

На данный момент Эквадор находится на 7 месте в южноамериканской зоне квалификации. Причем с команды еще были сняты 3 очка.

В своем предыдущем поединке эквадорцы добыли викторию. Команда переиграла сборную Боливии со счетом 2:1.

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До того Эквадор переиграла еще и сильную сборную Уругвая (2:1). И только с аргентинцами вышло не так позитивно — поражение 0:1.

В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Эквадор мотивирован обыграть колумбийцев впервые почти за три года.

Колумбия

Колумбийцы стартовали в квалификации довольно успешно. Нынешнее 3 место с 5 очками в активе — довольно приличный промежуточный результат.

В нынешнем отборочном цикле Колумбия забила всего 3 мяча. Зато оборона выглядит монолитно, допустив всего две результативные ошибки.

Свой последний поединок команда провела не столь удачно. Дома колумбийцы не сумели переиграть Уругвай (2:2).

Матчи с Эквадорцами для команды складываются успешно. Из пяти последних очных поединков Колумбия выиграла трижды при одной коллизии.

В этой встрече гости наверняка будут действовать вторым номером. Между тем, колумбийцы имеют высокий атакующий потенциал.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 2.04.

На викторию Колумбии дают — 3.80, ничья оценена — в 3.28.

Эквадорцы выглядят живее соперника , плюс за них наверняка сыграет фактор своего поля.

Наш прогноз — Победа Эквадора. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.