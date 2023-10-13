В ночь на 13 октября в третьем туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Аргентины на своем поле сыграет против национальной команды Парагвая. Начало — в 02:00 по мск. Аргентина — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Сборная Аргентины выиграла прошлый чемпионат мира, который прошел минувшей зимой в Катаре. Начала она там турнир неудачно, проиграв Саудовской Аравии, но после того осечек не допускала.

«Альбиселесте» выиграли всухую оставшиеся два матча групповой стадии, а в плей-офф прошли Австралию, Нидерланды и Хорватию. В решающем же поединке они по пенальти одолели Францию.

Стоит отметить, что аргентинцы последний раз не смогли преодолеть квалификацию к ЧМ аж в далеком 1970 году. В прошлом же отборе они не разу не уступили, выиграв 11 игр из 17.

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В данной компании Аргентина выиграла оба проведенных матча всухую, поочередно одолев на своем поле 1:0 Эквадор и на выезде 3:0 Боливию.

Парагвай

Национальная команда Парагвая семь раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением был четвертьфинал в 2010 году.

Однако после того «гуарани» ни разу не смогли преодолеть отборочную стадию. Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 они стали восьмыми из десяти команд, существенно отстав от проходной позиции.

Парагвайцы за 18 проведенных игр того отбора смогли добыть только три виктории, семь встреч они еще свели вничью и восемь раз проиграли, забили 12 голов при 26 пропущенных.

Этот квалификационный цикл Парагвай также проводит пока неудачно, набрав только балл в двух играх и еще не забивал. Сперва он дома поделил очки с Перу 0:0, после чего уступил в гостях скромной Венесуэле 0:1.

В отборе к ЧМ-2022 обе очные встречи этих соперников завершились вничью — 1:1 и 0:0. Также стоит отметить, что Аргентина обыграла Парагвай только один раз за последние шесть игр. Причем все матчи в этот период были низовыми.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.25.

На викторию Парагвая дают — 12.50, ничья оценена — в 5.65.

Прогнозируем в этом поединке викторию Аргентины, но в то же время не ждем, что матч будет результативным. В общем, предлагаем поставить на такой исход — П1 + ТМ 3,5 .

А для любителей более крупных кэффов предлагаем поставить на точный счет, а именно — на 2:0 в пользу хозяев.