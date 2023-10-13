ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинВеликий поход Овечкина, возвращение «Питтсбурга» и много талантливых новичков. Превью нового сезона НХЛ «Тампа» начала сезон с победы над «Нэшвиллом»НХЛ. «Тампа» выиграла у «Нэшвилла», Кучеров забросил первую шайбу нового сезона Каору МитомаТрансферный дайджест. 3-9 октября
    Все новости спорта

    Аргентина продолжит идти без потерь

    Аргентина — Парагвай. Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, квалификация ЧМ-2026, 13 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на сборную Парагвая
    Прогноз и ставки на Аргентина — Парагвай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    В ночь на 13 октября в третьем туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне сборная Аргентины на своем поле сыграет против национальной команды Парагвая. Начало — в 02:00 по мск. Аргентина — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аргентина

    Сборная Аргентины выиграла прошлый чемпионат мира, который прошел минувшей зимой в Катаре. Начала она там турнир неудачно, проиграв Саудовской Аравии, но после того осечек не допускала.

    «Альбиселесте» выиграли всухую оставшиеся два матча групповой стадии, а в плей-офф прошли Австралию, Нидерланды и Хорватию. В решающем же поединке они по пенальти одолели Францию.

    Стоит отметить, что аргентинцы последний раз не смогли преодолеть квалификацию к ЧМ аж в далеком 1970 году. В прошлом же отборе они не разу не уступили, выиграв 11 игр из 17.

    Все прогнозы на футбол

    В данной компании Аргентина выиграла оба проведенных матча всухую, поочередно одолев на своем поле 1:0 Эквадор и на выезде 3:0 Боливию.

    Парагвай

    Национальная команда Парагвая семь раз в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением был четвертьфинал в 2010 году.

    Однако после того «гуарани» ни разу не смогли преодолеть отборочную стадию. Так, например, в квалификации к ЧМ-2022 они стали восьмыми из десяти команд, существенно отстав от проходной позиции.

  • Трансферный дайджест. 3-9 октября
  • Митома и Кефрен Тюрам могут пойти на повышение, новые команды для Сане и Опенды
  • 09/10/2023

    • Парагвайцы за 18 проведенных игр того отбора смогли добыть только три виктории, семь встреч они еще свели вничью и восемь раз проиграли, забили 12 голов при 26 пропущенных.

    Этот квалификационный цикл Парагвай также проводит пока неудачно, набрав только балл в двух играх и еще не забивал. Сперва он дома поделил очки с Перу 0:0, после чего уступил в гостях скромной Венесуэле 0:1.

    В отборе к ЧМ-2022 обе очные встречи этих соперников завершились вничью — 1:1 и 0:0. Также стоит отметить, что Аргентина обыграла Парагвай только один раз за последние шесть игр. Причем все матчи в этот период были низовыми.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию Парагвая дают — 12.50, ничья оценена — в 5.65.

    Прогнозируем в этом поединке викторию Аргентины, но в то же время не ждем, что матч будет результативным. В общем, предлагаем поставить на такой исход — П1 + ТМ 3,5.

    А для любителей более крупных кэффов предлагаем поставить на точный счет, а именно — на 2:0 в пользу хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.99
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пол — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.82
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Мн
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.87
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Уэльс — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аргентина — Парагвай: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Аргентина продолжит идти без потерь
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры