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    Молдаване смогут удивить шведов?

    Швеция — Молдавия. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Молдавия
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    Александр Исак
    12 октября в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» сборная Швеции сыграет против команды Молдавии в товарищеском поединке. Начало — 20:00 по мск. Швеция — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Октября 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 20:00 Молдавия Молдавия
  • Кишинёв
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    Швеция

    Сборная Швеции крайне неудачно проводит квалификационную компанию к Евро-2024 и рискует пролететь мимо финальной части турнира, которая пройдет в Германии.

    Скандинавская команда после пяти проведенных встреч в своей отборочной группе заработала всего шесть баллов и идет на третьей строчке, отставая от дуэта лидеров аж на семь пунктов.

    Коэффициенты матча Швеция — Молдавия

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    «Желто-синие» в двух стартовых встречах текущего отбора терпели поражения, уступив 0:3 в родных стенах Бельгии и 0:2 на выезде Австрии, и сумели одолеть дома слабенькую сборную Азербайджана 5:0.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В прошлом месяце шведы разгромили в гостях скромную Эстонию 5:0, после чего проиграли на своем поле 1:3 австрийцам, тем самым снизив до минимума завоевание билета на Евро-2024.

    Молдавия

    Национальная команда Молдавии, которая в предыдущих отборочных компаниях выступала крайне слабо, в этом квалификационном цикле замахнулась на выход в финальную часть.

    «Трехцветные» в пяти поединках отбора Евро-2024 набрали восемь очков и идут на третьем месте, имея со второй Чехией одинаковое количество баллов. От первой Албании они отстают на два очка, а четвертую Польшу опережают на два пункта.

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    • Хотя стартовали молдаване в этой компании весьма скромно, сведя два матча вничью при одном фиаско, забив в этих поединках всего один гол, да и тот Фарерам.

    Однако после этого сборная Молдавии только побеждала, обыграв на своем поле еще летом поляков со счетом 3:2 и в прошлом месяце одолев на выезде Фарерские острова 1:0.

    Между собой эти сборные провели восемь встреч, все которые выиграла Швеция с общим счетом 21:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.07.

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    На викторию Молдавии дают — 25.00, ничья оценена — в 8.50.

    Молдаване в этой игре вполне могут избежать крупного поражения, ведь матч товарищеский, да и после этого поединка им предстоит провести важные матчи отбора.

    Так что рекомендуем ставить с форой +2,5 на гостей и обмен забитыми мячами.

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    Швеция — Молдавия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Молдаване смогут удивить шведов?
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