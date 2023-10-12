Швеция
Сборная Швеции крайне неудачно проводит квалификационную компанию к Евро-2024 и рискует пролететь мимо финальной части турнира, которая пройдет в Германии.
Скандинавская команда после пяти проведенных встреч в своей отборочной группе заработала всего шесть баллов и идет на третьей строчке, отставая от дуэта лидеров аж на семь пунктов.
Коэффициенты матча Швеция — Молдавия
«Желто-синие» в двух стартовых встречах текущего отбора терпели поражения, уступив 0:3 в родных стенах Бельгии и 0:2 на выезде Австрии, и сумели одолеть дома слабенькую сборную Азербайджана 5:0.
В прошлом месяце шведы разгромили в гостях скромную Эстонию 5:0, после чего проиграли на своем поле 1:3 австрийцам, тем самым снизив до минимума завоевание билета на Евро-2024.
Молдавия
Национальная команда Молдавии, которая в предыдущих отборочных компаниях выступала крайне слабо, в этом квалификационном цикле замахнулась на выход в финальную часть.
«Трехцветные» в пяти поединках отбора Евро-2024 набрали восемь очков и идут на третьем месте, имея со второй Чехией одинаковое количество баллов. От первой Албании они отстают на два очка, а четвертую Польшу опережают на два пункта.
Хотя стартовали молдаване в этой компании весьма скромно, сведя два матча вничью при одном фиаско, забив в этих поединках всего один гол, да и тот Фарерам.
Однако после этого сборная Молдавии только побеждала, обыграв на своем поле еще летом поляков со счетом 3:2 и в прошлом месяце одолев на выезде Фарерские острова 1:0.
Между собой эти сборные провели восемь встреч, все которые выиграла Швеция с общим счетом 21:3.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.07.
На викторию Молдавии дают — 25.00, ничья оценена — в 8.50.
Молдаване в этой игре вполне могут избежать крупного поражения, ведь матч товарищеский, да и после этого поединка им предстоит провести важные матчи отбора.
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