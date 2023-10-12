12 октября в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» сборная Швеции сыграет против команды Молдавии в товарищеском поединке. Начало — 20:00 по мск. Швеция — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Сборная Швеции крайне неудачно проводит квалификационную компанию к Евро-2024 и рискует пролететь мимо финальной части турнира, которая пройдет в Германии.

Скандинавская команда после пяти проведенных встреч в своей отборочной группе заработала всего шесть баллов и идет на третьей строчке, отставая от дуэта лидеров аж на семь пунктов.

Коэффициенты матча Швеция — Молдавия 1X2Новым игрокам 1.148.5019.00Бонус$9500

«Желто-синие» в двух стартовых встречах текущего отбора терпели поражения, уступив 0:3 в родных стенах Бельгии и 0:2 на выезде Австрии, и сумели одолеть дома слабенькую сборную Азербайджана 5:0.

Календарь и таблица Евро-2024

В прошлом месяце шведы разгромили в гостях скромную Эстонию 5:0, после чего проиграли на своем поле 1:3 австрийцам, тем самым снизив до минимума завоевание билета на Евро-2024.

Молдавия

Национальная команда Молдавии, которая в предыдущих отборочных компаниях выступала крайне слабо, в этом квалификационном цикле замахнулась на выход в финальную часть.

«Трехцветные» в пяти поединках отбора Евро-2024 набрали восемь очков и идут на третьем месте, имея со второй Чехией одинаковое количество баллов. От первой Албании они отстают на два очка, а четвертую Польшу опережают на два пункта.

Хотя стартовали молдаване в этой компании весьма скромно, сведя два матча вничью при одном фиаско, забив в этих поединках всего один гол, да и тот Фарерам.

Однако после этого сборная Молдавии только побеждала, обыграв на своем поле еще летом поляков со счетом 3:2 и в прошлом месяце одолев на выезде Фарерские острова 1:0.

Между собой эти сборные провели восемь встреч, все которые выиграла Швеция с общим счетом 21:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.07.

На викторию Молдавии дают — 25.00, ничья оценена — в 8.50.

Молдаване в этой игре вполне могут избежать крупного поражения, ведь матч товарищеский, да и после этого поединка им предстоит провести важные матчи отбора.