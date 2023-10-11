«Ависпа Фукуока» сыграет на своем поле с «Нагоей Грампус» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Японской лиги. Матч пройдет 11 октября, начало — в 13:00 мск. «Ависпа Фукуока» — «Нагоя Грампус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ависпа Фукуока»

Эта команда в нынешнем сезоне ни на что серьезное не претендует. «Ависпа Фукуока» занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Японии.

Команда довольно бледно выглядит в плане реализации. В 29 поединках ей удалось забить всего лишь 30 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Ависпа Фукуока» не смогла добиться победы. Дома команда расписала сухую мировую с «Касимой».

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«Ависпа Фукуока» традиционно крайне неудачно противостоит «Нагое Грампус». Из пяти последних очных поединков проиграно 4 при одной виктории.

Хозяева не собираются сдаваться на милость фаворита. Так что ждем от них атакующих вылазок к воротам соперника.

«Нагоя Грампус»

«Нагоя Грампус» также не сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на скромном 6 месте.

Главным бичом в игре команды можно смело назвать слабый уровень реализации. В 29 матчах забито всего лишь 36 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неудачно. «Нагоя Грампус» уступила «Хиросиме» со счетом 1:3.

А вот до того «Нагоя Грампус» расписала мировую с «Саппоро» (1:1). Так что стабильности результатов в игре команды нет и близко.

В этой встрече гости явно будут действовать максимально активно в атаке. «Нагоя Грампус» выглядит монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нагои Грампус» предлагают — 2.73.

На викторию «Ависпа Фукуоки» дают — 2.77, ничья оценена — в 2.99.

Обе команды явно не будут осторожничать , плюс и тем и другим не мешало бы улучшить реализацию голевых моментов.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.19.