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    «Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Англии, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    В воскресенье, 8 октября, в рамках 8-го тура АПЛ-2023/24 «Брайтон» на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск. «Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Октября 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 16:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Брайтон»

    «Брайтон» в прошлом чемпионате Англии стал шестым и благодаря этому получил билет в Лигу Европы, где он уже провел два матча, в которых сперва проиграл дома 2:3 греческому АЕКу, а накануне расписал выездную мировую с «Марселем» 2:2.

    В английской Премьер-лиги «чайки» после семи проведенных туров расположились на шестой позиции, выиграв пять встреч при двух фиаско. Забили они 19 мячей, а пропустили в свои ворота 14 голов.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль

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    В минувшем туре чемпионата страны «сине-белые» были разгромлены в Бирмингеме местной «Астон Виллой» со счетом 1:6, а немногим ранее проиграли 0:1 «Челси» в Кубке лиги.

    Календарь и таблица АПЛ

    Перед этим же «Брайтон» выиграл три матча подряд в АПЛ, каждый раз побеждая с одинаковым счетом по 3:1. Дома в этом первенстве он трижды победил при одном поражении.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и довольствовался лишь Лигой Европы.

    И во втором по рангу еврокубке мерсисайдцы уже провели две игры на групповой стадии, выиграв их обе. Сперва они в Австрии одолели 3:1 ЛАСК, а несколько дней тому назад дома обыграли 2:0 бельгийский «Юнион».

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    • В этом розыгрыше АПЛ «красные» набрали в семи играх 16 баллов и идут четвертыми в таблице, отставая от лидирующего «Ман Сити» всего лишь на два очка.

    Начал чемпионат «Ливерпуль» с выездной ничьей с «Челси» 1:1, затем он выиграл пять матчей первенства подряд, после чего прервал свою удачную серию проигрышем в скандальном матче от «Тоттенхэма» 1:2.

    «Брайтон» выиграл у «Ливерпуля» в своих последних двух домашних встречах. И эти победы стали первыми для «чаек» в новейшей истории противостоянии этих команд.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Брайтона» дают — 3.04, ничья оценена — в 4.32.

    От поединка двух очень забивных команд вполне можно ждать ранний гол. В общем, прогнозируем здесь забитый мяч до 20-й минуты игры.

    А что касаемо исхода, то рискнем поставить на викторию «Ливерпуля», который в этом сезоне явно замахнулся на чемпионский титул.

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    «Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на ранний гол
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