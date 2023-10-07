«Мец»
Эта команда стартовала в чемпионате ниже своего уровня. «Мец» находится на скромном 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.
В 7 поединках команда набрала лишь 8 очков. А вот пропущено в свои ворота уже 13 мячей, что говорит о проблемах с надежностью тылов.
Коэффициенты матча Метц — Ницца
В предыдущем туре чемпионата «Мец» снова проиграл. Команда по всем статьям уступила «Тулузе» (0:3).
А вот до того «Мец» дома проиграл «Страсбургу» (0:1). Так что нужно срочно что-то делать с реализацией.
«Мец» наверняка постарается разжиться очками. Из пяти последних очных поединков с «Ниццей» команда выиграла дважды.
«Ницца»
Эта команда пребывает в лидирующей группе. «Ницца» находится на 4 месте, лишь на один пункт отставая от лидера.
Причем команда еще ни разу не проиграла в Лиге 1. Да и оборона — настоящий бетон: всего лишь 4 пропущенных мяча.
Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Ницца» дома не смогла справиться с «Брестом» (0:0).
До того «Ницца» добыла три виктории кряду. Причем одна из них стала едва ли не главной сенсацией чемпионата: был обыгран ПСЖ (3:2).
Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Тем более, оборона соперника не отличается надежностью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 1.77.
На викторию «Меца» дают — 5.04, ничья оценена — в 3.97.
Наш прогноз — Победа «Ниццы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Фора «Ниццы» -1.5 за 2.94.