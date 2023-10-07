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    «Ницца» быстро возьмет свое

    «Мец» — «Ницца». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига 1, 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мец» — «Ницца»
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    «Мец» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 октября, начало — в 18:00 мск. «Мец» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Октября 2023 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 18:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Мец»

    Эта команда стартовала в чемпионате ниже своего уровня. «Мец» находится на скромном 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    В 7 поединках команда набрала лишь 8 очков. А вот пропущено в свои ворота уже 13 мячей, что говорит о проблемах с надежностью тылов.

    Коэффициенты матча Метц — Ницца

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    В предыдущем туре чемпионата «Мец» снова проиграл. Команда по всем статьям уступила «Тулузе» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    А вот до того «Мец» дома проиграл «Страсбургу» (0:1). Так что нужно срочно что-то делать с реализацией.

    «Мец» наверняка постарается разжиться очками. Из пяти последних очных поединков с «Ниццей» команда выиграла дважды.

    «Ницца»

    Эта команда пребывает в лидирующей группе. «Ницца» находится на 4 месте, лишь на один пункт отставая от лидера.

    Причем команда еще ни разу не проиграла в Лиге 1. Да и оборона — настоящий бетон: всего лишь 4 пропущенных мяча.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Ницца» дома не смогла справиться с «Брестом» (0:0).

    До того «Ницца» добыла три виктории кряду. Причем одна из них стала едва ли не главной сенсацией чемпионата: был обыгран ПСЖ (3:2).

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Тем более, оборона соперника не отличается надежностью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Меца» дают — 5.04, ничья оценена — в 3.97.

    «Мец» имеет серьезные проблемы в обороне, к тому же «Ницца» в осеннем цикле выступает великолепно.

    Наш прогноз — Победа «Ниццы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Фора «Ниццы» -1.5 за 2.94.

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    «Мец» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ницца» быстро возьмет свое
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