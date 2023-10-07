«Мец» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 октября, начало — в 18:00 мск. «Мец» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мец»

Эта команда стартовала в чемпионате ниже своего уровня. «Мец» находится на скромном 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.

В 7 поединках команда набрала лишь 8 очков. А вот пропущено в свои ворота уже 13 мячей, что говорит о проблемах с надежностью тылов.

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В предыдущем туре чемпионата «Мец» снова проиграл. Команда по всем статьям уступила «Тулузе» (0:3).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот до того «Мец» дома проиграл «Страсбургу» (0:1). Так что нужно срочно что-то делать с реализацией.

«Мец» наверняка постарается разжиться очками. Из пяти последних очных поединков с «Ниццей» команда выиграла дважды.

«Ницца»

Эта команда пребывает в лидирующей группе. «Ницца» находится на 4 месте, лишь на один пункт отставая от лидера.

Причем команда еще ни разу не проиграла в Лиге 1. Да и оборона — настоящий бетон: всего лишь 4 пропущенных мяча.

Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Ницца» дома не смогла справиться с «Брестом» (0:0).

До того «Ницца» добыла три виктории кряду. Причем одна из них стала едва ли не главной сенсацией чемпионата: был обыгран ПСЖ (3:2).

Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Тем более, оборона соперника не отличается надежностью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 1.77.

На викторию «Меца» дают — 5.04, ничья оценена — в 3.97.

«Мец» имеет серьезные проблемы в обороне , к тому же «Ницца» в осеннем цикле выступает великолепно.

Наш прогноз — Победа «Ниццы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Фора «Ниццы» -1.5 за 2.94.