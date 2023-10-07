«Ювентус» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:00 мск. «Ювентус» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцы неплохо стартовали в новом сезоне. Они потеряли только семь очков, проиграв одну игру и два раза сыграв вничью. Также на счету команды из Турина четыре победы. Туринский коллектив забил двенадцать мячей, а в свои ворота пропустил шесть.

По итогам первых семи туров «черно-белые» смогли набрать четырнадцать очков. «Зебры» только на четыре балла отстают от лидирующего миланского «Интера». Думается, что в этом сезоне «старая сеньора» будет бороться за чемпионство.

Коэффициенты матча Ювентус — Торино 1X2Новым игрокам 1.883.454.70Бонус$9500

В последней игре туринцы на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (0:0), а до этого в родных стенах сломили сопротивление «Лечче» (1:0) и неожиданно на выезде уступили «Сассуоло» (2:4). Перед этим были два триумфа подряд — над «Лацио» (3:1) и «Эмполи» (2:0).

Календарь и таблица Серии А

В текущем сезоне «Ювентус» выступает исключительно в национальных турнирах, поскольку они были отстранены от участия в Лиге конференций. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри бросят все силы исключительно на Серию А.

«Торино»

Команда из Турина в текущем сезоне является середняком Серии А. В настоящий момент в активе туринцев две победы, два поражения и три ничейных исхода. Туринский коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника, но семь раз пропустил в свои.

В итоге «Торино» на данный момент имеет в своем активе девять набранных пунктов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Гранатовые» на девять баллов отстают от первого «Интера», но при этом на шесть пунктов опережают зону вылета, где находится «Салернитана».

Также «быки» уже успели стартовать в Кубке Италии. В рамках стадии 1/32 финала подопечные Ивана Юрича в родных стенах переиграли скромный «Фералписало» (2:1). Следующим соперником будет «Фрозиноне».

В последней игре «Торино» в родных стенах сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а до этого было гостевое поражение от «Лацио» (0:2) и домашняя ничья с «Ромой» (1:1). Только перед этим туринцы победили «Салернитану» (3:0) и «Дженоа» (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают поставить за 1.85.

На викторию «Торино» дают 4.80, ничья оценена в 3.50.

Наши прогноз и ставка — победа «Ювентуса».

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.