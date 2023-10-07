ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Cyberpunk 20775 причин, по которым в Cyberpunk 2077 стоит играть в 2023 году Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби «Рома»«Рома» — «Серветт» 4:0. Онлайн
  • 00:03
    • «Ливерпуль» справился с «Юнионом», «Тулуза» переиграла ЛАСК
    Все новости спорта

    Сможет ли «Ювентус» переиграть «Торино» в дерби?

    «Ювентус» — «Торино». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Серия А, 7 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус»
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:00 мск. «Ювентус» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 07 Октября 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 19:00 Торино Торино
  • Турин
    •

    «Ювентус»

    Туринцы неплохо стартовали в новом сезоне. Они потеряли только семь очков, проиграв одну игру и два раза сыграв вничью. Также на счету команды из Турина четыре победы. Туринский коллектив забил двенадцать мячей, а в свои ворота пропустил шесть.

    По итогам первых семи туров «черно-белые» смогли набрать четырнадцать очков. «Зебры» только на четыре балла отстают от лидирующего миланского «Интера». Думается, что в этом сезоне «старая сеньора» будет бороться за чемпионство.

    Коэффициенты матча Ювентус — Торино

    1X2Новым игрокам
  • 1.883.454.70Бонус$9500
    •

    В последней игре туринцы на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (0:0), а до этого в родных стенах сломили сопротивление «Лечче» (1:0) и неожиданно на выезде уступили «Сассуоло» (2:4). Перед этим были два триумфа подряд — над «Лацио» (3:1) и «Эмполи» (2:0).

    Календарь и таблица Серии А

    В текущем сезоне «Ювентус» выступает исключительно в национальных турнирах, поскольку они были отстранены от участия в Лиге конференций. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри бросят все силы исключительно на Серию А.

    «Торино»

    Команда из Турина в текущем сезоне является середняком Серии А. В настоящий момент в активе туринцев две победы, два поражения и три ничейных исхода. Туринский коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника, но семь раз пропустил в свои.

    В итоге «Торино» на данный момент имеет в своем активе девять набранных пунктов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Гранатовые» на девять баллов отстают от первого «Интера», но при этом на шесть пунктов опережают зону вылета, где находится «Салернитана».

  • Что смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в октябре
  • Вчера

    • Также «быки» уже успели стартовать в Кубке Италии. В рамках стадии 1/32 финала подопечные Ивана Юрича в родных стенах переиграли скромный «Фералписало» (2:1). Следующим соперником будет «Фрозиноне».

    В последней игре «Торино» в родных стенах сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а до этого было гостевое поражение от «Лацио» (0:2) и домашняя ничья с «Ромой» (1:1). Только перед этим туринцы победили «Салернитану» (3:0) и «Дженоа» (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают поставить за 1.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Торино» дают 4.80, ничья оценена в 3.50.

    Наши прогноз и ставка — победа «Ювентуса».

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Гарсия — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марожан — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Саккари — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Накашима — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Остапенко — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Полесье — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Бунедкор — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ювентус» — «Торино»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ювентус» переиграть «Торино» в дерби?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры