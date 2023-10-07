«Ювентус»
Туринцы неплохо стартовали в новом сезоне. Они потеряли только семь очков, проиграв одну игру и два раза сыграв вничью. Также на счету команды из Турина четыре победы. Туринский коллектив забил двенадцать мячей, а в свои ворота пропустил шесть.
По итогам первых семи туров «черно-белые» смогли набрать четырнадцать очков. «Зебры» только на четыре балла отстают от лидирующего миланского «Интера». Думается, что в этом сезоне «старая сеньора» будет бороться за чемпионство.
Коэффициенты матча Ювентус — Торино
В последней игре туринцы на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (0:0), а до этого в родных стенах сломили сопротивление «Лечче» (1:0) и неожиданно на выезде уступили «Сассуоло» (2:4). Перед этим были два триумфа подряд — над «Лацио» (3:1) и «Эмполи» (2:0).
В текущем сезоне «Ювентус» выступает исключительно в национальных турнирах, поскольку они были отстранены от участия в Лиге конференций. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри бросят все силы исключительно на Серию А.
«Торино»
Команда из Турина в текущем сезоне является середняком Серии А. В настоящий момент в активе туринцев две победы, два поражения и три ничейных исхода. Туринский коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника, но семь раз пропустил в свои.
В итоге «Торино» на данный момент имеет в своем активе девять набранных пунктов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Гранатовые» на девять баллов отстают от первого «Интера», но при этом на шесть пунктов опережают зону вылета, где находится «Салернитана».
Также «быки» уже успели стартовать в Кубке Италии. В рамках стадии 1/32 финала подопечные Ивана Юрича в родных стенах переиграли скромный «Фералписало» (2:1). Следующим соперником будет «Фрозиноне».
В последней игре «Торино» в родных стенах сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а до этого было гостевое поражение от «Лацио» (0:2) и домашняя ничья с «Ромой» (1:1). Только перед этим туринцы победили «Салернитану» (3:0) и «Дженоа» (1:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают поставить за 1.85.
На викторию «Торино» дают 4.80, ничья оценена в 3.50.
Наши прогноз и ставка — победа «Ювентуса».
Также поставим на то, что обе команды смогут забить.