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    «Жирона» после неудачи в игре с «Реалом» порадует болельщиков победой

    «Кадис» — «Жирона». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 7 октября 2023 года

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    «Жирона»
    7 октября в матче чемпионата Испании сыграют «Кадис» и «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Кадис» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Октября 2023 года
    Кадис
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    «Кадис»

    «Кадис» пока закрепился в середине турнирной таблицы. Сейчас клуб занимает 12-е место. Команда набрала 9 очков в восьми встречах.

    В чемпионате Испании-2022/23 у «Кадиса» только две победы. 14 августа клуб одолел «Алавес» (1:0), а 1 сентября — «Вильярреал» (3:1). Оба раза «Кадис» выиграл в родных стенах.

    Коэффициенты матча Кадис — Жирона

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    Команде следует улучшить игру в атаке. А забивает «Кадис» немного. В восьми встречах Примеры было 8 голов — в среднем один мяч за игру.

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    «Кадис» уверенно играет на своем поле. Команда давно не проигрывала в родных стенах. В предстоящем матче хозяева создадут проблемы «Жироне».

    «Жирона»

    «Жирона» блестяще начала сезон в Ла Лиге. После ничьи с «Реалом Сосьедад» (1:1) в первом туре клуб выдал эффектную серию из шести побед кряду.

    Впечатляющие результаты помогли «Жироне» даже возглавить таблицу Примеры, но это было ненадолго. 30 сентября «Реал» подпортил настроение фанатам команды. «Сливочные» в гостях разгромили соперника со счетом 3:0.

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    • На данный момент «Жирона» занимает третье место в таблице чемпионата Испании. В активе команды 19 очков в восьми встречах.

    «Жирона» не только много забивает. Клуб еще и хорошо играет в гостях. Последний раз коллектив уступал на выезде еще 4 июня — тогда был проигран матч с «Осасуной» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Жироны» можно поставить за 2.31. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.37. Ничья оценена — в 3.44.

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    Матч будет интересным. Гости находятся в отличной форме и много забивают.

    Можно сделать ставку на победу «Жироны» с коэффициентом 2.30.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.76.

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    «Кадис» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. «Жирона» после неудачи в игре с «Реалом» порадует болельщиков победой
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