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    Хозяева в домашней встрече справятся с «канарейками»

    «Страсбург» — «Нант». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Нант»
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    ФК «Нант»
    6 октября в матче 8-го тура чемпионата Франции сыграют «Страсбург» и «Нант». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Страсбург» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Октября 2023 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    «Страсбург» неплохо начал новый сезон в Лиге 1. На данный момент команда занимает 8-е место в таблице. Набрано 10 очков в семи встречах.

    В сентябре «Страсбург» добился лишь одной победы. Команда в гостях одолела «Мец» со счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Страсбург — Нант

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  • 2.203.353.55Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата Франции «Страсбург» также играл на своем поле. Клуб принимал «Ланс». Хозяева разочаровали болельщиков, уступив со счетом 0:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Фанаты «Страсбурга» рассчитывают, что второго поражения кряду не произойдет. Нужно набирать очки. Хозяева постараются сыграть в атаке как можно активнее.

    «Нант»

    «Нант» в августе никак не мог найти свою игру. Команде не удавалось победить. Однако затем дела улучшились.

    В сентябре «канареек» наконец-то «прорвало». Были одержаны две победы подряд. А в матче с «Лорьяном» команда смогла пять раз поразить ворота соперника.

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  • 28/09/2023

    • Сейчас «Нант» находится на 13-й строчке в таблице. Болельщики всерьез обеспокоены. Необходимо улучшать результаты, ведь зона «вылета» совсем близко.

    «Нанту» будет сложно в гостевом матче. На выезде «канарейки» смотрятся совершенно неубедительно. Победа над «Страсбургом» будет выглядеть настоящей сенсацией.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Страсбурга» можно поставить за 2.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.50. Ничья оценена — в 3.35.

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    Выиграть хотят обе команды. Но «Нант» плохо играет в гостях.

    В такой ситуации можно сделать ставку на победу «Страсбурга» с коэффициентом 2.20.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.81.

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    «Страсбург» — «Нант»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева в домашней встрече справятся с «канарейками»
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