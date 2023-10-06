«Страсбург»
«Страсбург» неплохо начал новый сезон в Лиге 1. На данный момент команда занимает 8-е место в таблице. Набрано 10 очков в семи встречах.
В сентябре «Страсбург» добился лишь одной победы. Команда в гостях одолела «Мец» со счетом 1:0.
Коэффициенты матча Страсбург — Нант
В предыдущем туре чемпионата Франции «Страсбург» также играл на своем поле. Клуб принимал «Ланс». Хозяева разочаровали болельщиков, уступив со счетом 0:1.
Фанаты «Страсбурга» рассчитывают, что второго поражения кряду не произойдет. Нужно набирать очки. Хозяева постараются сыграть в атаке как можно активнее.
«Нант»
«Нант» в августе никак не мог найти свою игру. Команде не удавалось победить. Однако затем дела улучшились.
В сентябре «канареек» наконец-то «прорвало». Были одержаны две победы подряд. А в матче с «Лорьяном» команда смогла пять раз поразить ворота соперника.
Сейчас «Нант» находится на 13-й строчке в таблице. Болельщики всерьез обеспокоены. Необходимо улучшать результаты, ведь зона «вылета» совсем близко.
«Нанту» будет сложно в гостевом матче. На выезде «канарейки» смотрятся совершенно неубедительно. Победа над «Страсбургом» будет выглядеть настоящей сенсацией.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Страсбурга» можно поставить за 2.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.50. Ничья оценена — в 3.35.
Выиграть хотят обе команды. Но «Нант» плохо играет в гостях.
В такой ситуации можно сделать ставку на победу «Страсбурга» с коэффициентом 2.20.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.81.