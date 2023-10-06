6 октября в матче 8-го тура чемпионата Франции сыграют «Страсбург» и «Нант». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Страсбург» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

«Страсбург» неплохо начал новый сезон в Лиге 1. На данный момент команда занимает 8-е место в таблице. Набрано 10 очков в семи встречах.

В сентябре «Страсбург» добился лишь одной победы. Команда в гостях одолела «Мец» со счетом 1:0.

Коэффициенты матча Страсбург — Нант 1X2Новым игрокам 2.203.353.55Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата Франции «Страсбург» также играл на своем поле. Клуб принимал «Ланс». Хозяева разочаровали болельщиков, уступив со счетом 0:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Фанаты «Страсбурга» рассчитывают, что второго поражения кряду не произойдет. Нужно набирать очки. Хозяева постараются сыграть в атаке как можно активнее.

«Нант»

«Нант» в августе никак не мог найти свою игру. Команде не удавалось победить. Однако затем дела улучшились.

В сентябре «канареек» наконец-то «прорвало». Были одержаны две победы подряд. А в матче с «Лорьяном» команда смогла пять раз поразить ворота соперника.

Сейчас «Нант» находится на 13-й строчке в таблице. Болельщики всерьез обеспокоены. Необходимо улучшать результаты, ведь зона «вылета» совсем близко.

«Нанту» будет сложно в гостевом матче. На выезде «канарейки» смотрятся совершенно неубедительно. Победа над «Страсбургом» будет выглядеть настоящей сенсацией.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Страсбурга» можно поставить за 2.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.50. Ничья оценена — в 3.35.

Выиграть хотят обе команды. Но «Нант» плохо играет в гостях.

В такой ситуации можно сделать ставку на победу «Страсбурга» с коэффициентом 2.20.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.81.