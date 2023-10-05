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    «Спортинг» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    «Аталанта»
    5 октября лиссабонский «Спортинг» на своем поле сыграет против итальянской «Аталанты» во втором туре группового этапа Лиги Европы квартета D. Начало поединка запланировано на 19:45 по мск. «Спортинг» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 05 Октября 2023 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 19:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Спортинг»

    «Спортинг» в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии финишировал только на четвертой позиции, которая позволила команде участвовать лишь в Лиги Европы.

    И на старте этого еврокубкового турнира лиссабонцы смогли по-волевому в Австрии одолеть «Штурм» из Граца со счетом 2:1, уступая до 76-й минуты.

    Коэффициенты матча Спортинг — Аталанта

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    Отметим, что «зелено-белые» в этом сезоне еще не знали горечи поражений. За восемь проведенных встреч во всех турнирах они смогли отпраздновать семь викторий и расписали одну ничью.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    К данной же игре «Спортинг» подходит с серией из четырех побед подряд. На выходных «львы» в рамках чемпионата страны, где они лидируют, одолели «Фаренсе» на выезде 3:2.

    «Аталанта»

    «Аталанта» в прошлом розыгрыше чемпионата Италии довольствовалась пятой позицией. И благодаря этой строке она получила билет в групповую стадию Лиги Европы.

    И в первом туре данного еврокубкового соревнования клуб из Бергамо на своем поле одолел польский «Ракув» со счетом 2:0, забив оба гола уже после перерыва.

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  • Вчера

    • После того поединка «богиня» сперва выиграла еще две игры без пропущенных мячей в рамках Серии А, одолев в этот период на своем поле «Кальяри» 2:0 и в гостях 1:0 «Верону».

    А в преддверии этого матча «Аталанта» расписала домашнюю мировую со счетом 0:0 с «Ювентусом» в чемпионате Италии, где она идет на шестой строке, но третьей уступает лишь балл.

    Ранее между собой эти коллективы не играли, так что этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Аталанты» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.61.

    «Спортинг» хорош в атаке, да и «Аталанта» пока редко без забитых мячей с поля уходила, так что с большой вероятностью коллективы в этой игре смогут обменяться голами.

    И также еще не исключаем, что встреча может получиться результативной и будет пробит тотал в три мяча.

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