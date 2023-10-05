5 октября лиссабонский «Спортинг» на своем поле сыграет против итальянской «Аталанты» во втором туре группового этапа Лиги Европы квартета D. Начало поединка запланировано на 19:45 по мск. «Спортинг» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии финишировал только на четвертой позиции, которая позволила команде участвовать лишь в Лиги Европы.

И на старте этого еврокубкового турнира лиссабонцы смогли по-волевому в Австрии одолеть «Штурм» из Граца со счетом 2:1, уступая до 76-й минуты.

Коэффициенты матча Спортинг — Аталанта 1X2Новым игрокам 2.253.553.25Бонус$9500

Отметим, что «зелено-белые» в этом сезоне еще не знали горечи поражений. За восемь проведенных встреч во всех турнирах они смогли отпраздновать семь викторий и расписали одну ничью.

Календарь и таблица Лиги Европы

К данной же игре «Спортинг» подходит с серией из четырех побед подряд. На выходных «львы» в рамках чемпионата страны, где они лидируют, одолели «Фаренсе» на выезде 3:2.

«Аталанта»

«Аталанта» в прошлом розыгрыше чемпионата Италии довольствовалась пятой позицией. И благодаря этой строке она получила билет в групповую стадию Лиги Европы.

И в первом туре данного еврокубкового соревнования клуб из Бергамо на своем поле одолел польский «Ракув» со счетом 2:0, забив оба гола уже после перерыва.

После того поединка «богиня» сперва выиграла еще две игры без пропущенных мячей в рамках Серии А, одолев в этот период на своем поле «Кальяри» 2:0 и в гостях 1:0 «Верону».

А в преддверии этого матча «Аталанта» расписала домашнюю мировую со счетом 0:0 с «Ювентусом» в чемпионате Италии, где она идет на шестой строке, но третьей уступает лишь балл.

Ранее между собой эти коллективы не играли, так что этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.30.

На викторию «Аталанты» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.61.

«Спортинг» хорош в атаке, да и «Аталанта» пока редко без забитых мячей с поля уходила, так что с большой вероятностью коллективы в этой игре смогут обменяться голами.

И также еще не исключаем, что встреча может получиться результативной и будет пробит тотал в три мяча.