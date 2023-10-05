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    «Рома» обыграет «Серветт», но... пропустит?!

    «Рома» — «Серветт». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    Жозе Моуринью — главный тренер «Ромы»
    «Рома» сыграет на своем поле с «Серветтом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5-го октября, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Серветт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 05 Октября 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:00 Серветт Серветт
  • Лига Европы. Группа G
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    «Рома»

    Безусловно, эта команда считается топовым клубом Италии, но сейчас «Рома» далека от своей оптимальной формы. Команда завалила старт сезона в Серии А, но в Лиге Европы пока все хорошо.

    В чемпионате Италии «Рома» занимает только 13-е место в таблице после 7-и туров. Это явно не то, чего ждали фанаты от команды, но у подопечных Жозе Моуринью есть возможность вновь пошуметь в ЛЕ, как это было летом, когда «Рома» дошла до финала.

    Коэффициенты матча Рома — Серветт

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  • 1.187.7018.00Бонус$9500
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    В 1-м туре группового этапа команда в гостях обыграла «Шериф» (2:1). В том матче победный гол забил Ромелу Лукаку, после чего Моуринью был рад тому, что клуб арендовал форварда.

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    После этой победы у «Рома» все равно не нащупала свою игру. В последних 3-х турах Серии А команда по разу проиграла, выиграла и сыграла вничью. К тому же, в матче с «Дженоа» «Рома» провалилась, пропустив 4 гола (1:4).

    Сможет ли команда Жозе Моуринью показать класс в матче с записным аутсайдером «Серветтом»? Если игроки вновь поймают победный настрой, то у соперника не так много шансов на успех.

    «Серветт»

    Команда удачно завершила прошлый сезон чемпионата Швейцарии и имела шанс попасть в Лигу чемпионов, но завалила квалификацию и попала на групповой этап Лиги Европы, где на данный момент дела идут не лучшим образом.

    В 1-м туре «Серветт» всухую проиграл пражской «Славии» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме. Уже с самого начала матча было понятно, что шансов у швейцарцев не так много, ведь в 1-й половине встречи у команды не было ударов в створ ворот.

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    • После этого поражения у «Серветта», как и у «Ромы», дела пошли не лучшим образом в чемпионате своей страны. Команда по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью.

    В предстоящем матче у «Серветта» не так много шансов победить, но команда вполне способна открыть счет голам в Лиге Европы. У швейцарского коллектива точно будут шансы поразить ворота «Ромы», ведь итальянцы далеки от идеального качества футбола.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.18.

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    На викторию «Серветта» дают — 18.00, ничья оценена — в 7.70.

    «Рома» играет не очень стабильно в последнее время, но команда точно не позволит «Серветту» набрать очки, при этом матч получится результативным.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал 3 больше за 1.85.

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    «Рома» — «Серветт»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Рома» обыграет «Серветт», но... пропустит?!
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