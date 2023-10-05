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    «Лилль» увезет 3 очка с фарерских островов?

    «Клаксвик» — «Лилль». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет А, 5 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Клаксвик» — «Лилль»
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    «Гавр» — Лилль«. Чемпионат Франции
    В четверг, 5 октября «Клаксвик» на своём поле примет «Лилль». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Клаксвик» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 05 Октября 2023 года
    Клаксвик
  • Клаксвик
    •  Клаксвик 19:45 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Клаксвик»

    Сезон в Лиге конференций «Клаксвик» начал с поражения от «Слована» из Братиславы (1:2). Несмотря на проигрыш голом в составе фарерской команды отметился Дени Павлович.

    В чемпионате Фарерских островов КИ провел матч в 24-м туре и одержал домашнюю победу над командой «Фуглафьёрдур» (5:0).

    Коэффициенты матча Клаксвик — Лилль

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  • 8.505.101.40Бонус$9500
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    Следующий матч чемпионата «Клаксвик» проведет на выезде против ФК АБ «Аргир». Встреча состоится в воскресенье, 8 октября.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице «Клаксик» продолжает лидировать. В 24 турах действующий чемпион Фарерских островов набрал 65 очков.

    «Лилль»

    «Лилль» возглавил турнирную таблицу в группе А Лиги конференций. В первом туре основной сетки «доги» выиграли у словенской «Олимпии» (2:0). В составе французского клуба голами отметились Хонатан Дэвид и Юсуф Языджи

    В чемпионате Франции «Лилль» провел матч в рамках 7-го тура. Команда на выезде переиграла новичка Лиги 1 «Гавр» (2:0).

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    • Матч 8-го тура «Лилль» проведет на выезде против «Ланса», игра запланирована на воскресенье, 8 октября.

    В турнирной таблице «Лилль» занимает 7 место, набрав 11 очков. От лидера «Монако» отставание составляет 3 пункта.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успех французской команды. На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью оценивают в 5.10, а победу «Клаксвика» — за 7.90.

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    Прогноз: «Лилль» не должен испытать прблем в гостевой игре против «Клаксвика». Можно ожидать уверенную победу в исполнении французского клуба.

    Ставка: Фора «Лилля» (-2) с коэффициентом 2.61.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.

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    «Клаксвик» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Лилль» увезет 3 очка с фарерских островов?
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