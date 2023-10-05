«Клаксвик»
Сезон в Лиге конференций «Клаксвик» начал с поражения от «Слована» из Братиславы (1:2). Несмотря на проигрыш голом в составе фарерской команды отметился Дени Павлович.
В чемпионате Фарерских островов КИ провел матч в 24-м туре и одержал домашнюю победу над командой «Фуглафьёрдур» (5:0).
Коэффициенты матча Клаксвик — Лилль
Следующий матч чемпионата «Клаксвик» проведет на выезде против ФК АБ «Аргир». Встреча состоится в воскресенье, 8 октября.
Все прогнозы на Лигу конференций
В турнирной таблице «Клаксик» продолжает лидировать. В 24 турах действующий чемпион Фарерских островов набрал 65 очков.
«Лилль»
«Лилль» возглавил турнирную таблицу в группе А Лиги конференций. В первом туре основной сетки «доги» выиграли у словенской «Олимпии» (2:0). В составе французского клуба голами отметились Хонатан Дэвид и Юсуф Языджи
В чемпионате Франции «Лилль» провел матч в рамках 7-го тура. Команда на выезде переиграла новичка Лиги 1 «Гавр» (2:0).
Матч 8-го тура «Лилль» проведет на выезде против «Ланса», игра запланирована на воскресенье, 8 октября.
В турнирной таблице «Лилль» занимает 7 место, набрав 11 очков. От лидера «Монако» отставание составляет 3 пункта.
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры уверены в успех французской команды. На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью оценивают в 5.10, а победу «Клаксвика» — за 7.90.
Прогноз: «Лилль» не должен испытать прблем в гостевой игре против «Клаксвика». Можно ожидать уверенную победу в исполнении французского клуба.
Ставка: Фора «Лилля» (-2) с коэффициентом 2.61.
Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.