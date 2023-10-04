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    «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка за 5.15 на матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года

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    Эрлинг Холанн
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 04 Октября 2023 года
    РБ Лейпциг
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    «РБ Лейпциг»

    В своем чемпионате эта команда находится на 5 месте. Причем отставание от лидера измеряется всего тремя зачетными пунктами.

    Основной проблемой команды является не самая лучшая реализация голевых моментов. В 6 поединках чемпионата «быки» забили 16 мячей, что маловато для претендента на престол.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Манчестер Сити

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  • 4.704.101.73Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «РБ Лейпциг» добыл один балл. В битве с «Баварией» победителя не было (2:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот в стартовом туре Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» добыл три очка. «Быки» не оставили шансов «Янг Бойз» (3:1).

    «РБ Лейпциг» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, отсиживаться в тылах немцы явно не планируют.

    «Манчестер Сити»

    Эта команда в своем чемпионате идет на 1 месте. Правда, осечка в минувшем туре сократила гандикап от преследователей.

    Традиционно команда Хосепа Гвардиолы отлично чувствует себя в атаке. В 7 матчах АПЛ «Манчестер Сити» забил 17 мячей.

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  • 01/10/2023

    • В своем последнем поединке «Манчестер Сити» потерпел первую неудачу в чемпионате. Команда уступила «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

    Из кадровых проблем выделяется потеря Кевина Де Брюйне. Зато в обойме лидер атак команды Эрлинг Холанн.

    Гости явно намерены добыть свою вторую победу в группе. Первая виктория над «Црвеной Звездой» вышла уверенной (3:1).

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.75.

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    На викторию «РБ Лейпциг» дают — 4.68, ничья оценена — в 4.37.

    «Манчестер Сити» постарается как можно быстрее и эффектнее реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 7.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (5.15), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. Команда Гвардиолы обеспечит результативный первый тайм
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