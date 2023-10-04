4 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уверенно начал текущий розыгрыш Лиги чемпионов. Команда в гостях встречалась с «Янг Бойз». Немецкий клуб победил в Швейцарии со счетом 3:1.

В Бундеслиге у «РБ Лейпциг» также всё хорошо. Команда находится на 5-й строчке в таблице. Отставание от лидирующего «Байера» составляет лишь три балла.

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«РБ Лейпциг» блестяще играет в атаке. Команда реализовывает множество голевых моментов. В последних семи встречах во всех турнирах клуб забил 20 мячей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Немецкий коллектив намерен укрепить лидерство в группе. Но соперник очень серьезный. Хозяевам в первую очередь нужно внимательно сыграть в обороне.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. «Горожане» нацелены защитить титул. В 1-м туре клуб дома победил «Црвену Звезду» со счетом 3:1.

Команду Хосепа Гвардиолы в каждой игре считают фаворитом. С таким давлением сложно справляться. Ранее «Сити» потерпел два поражения кряду. Болельщики рассчитывают, что третьего фиаско не будет.

После неудачных игр с «Ньюкаслом» (0:1) в Кубке Лиги и «Вулверхэмптоном» (1:2) в АПЛ нужно срочно исправлять ситуацию. Фанаты не поймут еще одной осечки.

«Манчестер Сити» провалил первый тайм стартового матча ЛЧ с «Црвеной Звездой». В Германии за плохую реализацию моментов могут наказать. Недооценку соперника следует исключить, иначе команда Гвардиолы рискует недосчитаться очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» можно поставить за 1.75. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.70. Ничья оценена — в 4.10.

Матч будет интересным. Никто не собирается отсиживаться в обороне. Но класс гостей существенно выше.

Можно сделать ставку на то, что «Манчестер Сити» победит с коэффициентом 1.75.

Еще один наш прогноз — в матче будет минимум три гола за 1.70.

А еще есть дерзкая ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» за 5.15