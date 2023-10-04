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    Команды Гвардиолы не оступится в Лейпциге

    «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    4 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 04 Октября 2023 года
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» уверенно начал текущий розыгрыш Лиги чемпионов. Команда в гостях встречалась с «Янг Бойз». Немецкий клуб победил в Швейцарии со счетом 3:1.

    В Бундеслиге у «РБ Лейпциг» также всё хорошо. Команда находится на 5-й строчке в таблице. Отставание от лидирующего «Байера» составляет лишь три балла.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Манчестер Сити

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    «РБ Лейпциг» блестяще играет в атаке. Команда реализовывает множество голевых моментов. В последних семи встречах во всех турнирах клуб забил 20 мячей.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Немецкий коллектив намерен укрепить лидерство в группе. Но соперник очень серьезный. Хозяевам в первую очередь нужно внимательно сыграть в обороне.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. «Горожане» нацелены защитить титул. В 1-м туре клуб дома победил «Црвену Звезду» со счетом 3:1.

    Команду Хосепа Гвардиолы в каждой игре считают фаворитом. С таким давлением сложно справляться. Ранее «Сити» потерпел два поражения кряду. Болельщики рассчитывают, что третьего фиаско не будет.

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    • После неудачных игр с «Ньюкаслом» (0:1) в Кубке Лиги и «Вулверхэмптоном» (1:2) в АПЛ нужно срочно исправлять ситуацию. Фанаты не поймут еще одной осечки.

    «Манчестер Сити» провалил первый тайм стартового матча ЛЧ с «Црвеной Звездой». В Германии за плохую реализацию моментов могут наказать. Недооценку соперника следует исключить, иначе команда Гвардиолы рискует недосчитаться очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» можно поставить за 1.75. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.70. Ничья оценена — в 4.10.

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    Матч будет интересным. Никто не собирается отсиживаться в обороне. Но класс гостей существенно выше.

    Можно сделать ставку на то, что «Манчестер Сити» победит с коэффициентом 1.75.

    Еще один наш прогноз — в матче будет минимум три гола за 1.70.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» за 5.15

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    «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. Команды Гвардиолы не оступится в Лейпциге
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