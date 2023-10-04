«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» уверенно начал текущий розыгрыш Лиги чемпионов. Команда в гостях встречалась с «Янг Бойз». Немецкий клуб победил в Швейцарии со счетом 3:1.
В Бундеслиге у «РБ Лейпциг» также всё хорошо. Команда находится на 5-й строчке в таблице. Отставание от лидирующего «Байера» составляет лишь три балла.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Манчестер Сити
«РБ Лейпциг» блестяще играет в атаке. Команда реализовывает множество голевых моментов. В последних семи встречах во всех турнирах клуб забил 20 мячей.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Немецкий коллектив намерен укрепить лидерство в группе. Но соперник очень серьезный. Хозяевам в первую очередь нужно внимательно сыграть в обороне.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. «Горожане» нацелены защитить титул. В 1-м туре клуб дома победил «Црвену Звезду» со счетом 3:1.
Команду Хосепа Гвардиолы в каждой игре считают фаворитом. С таким давлением сложно справляться. Ранее «Сити» потерпел два поражения кряду. Болельщики рассчитывают, что третьего фиаско не будет.
После неудачных игр с «Ньюкаслом» (0:1) в Кубке Лиги и «Вулверхэмптоном» (1:2) в АПЛ нужно срочно исправлять ситуацию. Фанаты не поймут еще одной осечки.
«Манчестер Сити» провалил первый тайм стартового матча ЛЧ с «Црвеной Звездой». В Германии за плохую реализацию моментов могут наказать. Недооценку соперника следует исключить, иначе команда Гвардиолы рискует недосчитаться очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» можно поставить за 1.75. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.70. Ничья оценена — в 4.10.
Матч будет интересным. Никто не собирается отсиживаться в обороне. Но класс гостей существенно выше.
Можно сделать ставку на то, что «Манчестер Сити» победит с коэффициентом 1.75.
Еще один наш прогноз — в матче будет минимум три гола за 1.70.
А еще есть дерзкая ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» за 5.15