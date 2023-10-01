«Шинник» сыграет на своем поле с «Тюменью» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Эту команду можно назвать одним из открытий начала сезона. «Шинник» занимает 3 место в таблице, хотя изначально считался едва ли не аутсайдером.

Ярославцы лишь на 2 очка отстают от второго места. Да и атака команды, по меркам первой лиги, блистает: 15 мячей в 11 матчах.

В предыдущем туре первенства ярославцы снова победили. Команда элегантно расправилась с «Родиной» (4:1).

Прогнозы на ФНЛ

А вот после того «Шинник» еще и прошел в следующий раунд Кубка России. Ярославцы уверенно одолели брянское «Динамо» (3:1).

«Шинник» наверняка постарается продолжить свое пребывание среди лидеров. Да и приятную победную серию не мешало бы продолжить!

«Тюмень»

Эта команда начала сезон неплохо, находясь в середине таблицы. «Тюмень» сейчас пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

Команда шикарно выглядит в атаке. В 11 поединках первенства игроки «Тюмени» наколотили уже 16 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок первенства команда провела неудачно. «Тюмень» не смогла переиграть слабенькую «Кубань» (1:1).

После того команда вылетела из Кубка России. Тюменцы по всем статьям уступили динамовцам из Владивостока (0:2).

И уж точно «Тюмень» постарается зацепиться за очки. Вот только последняя победа случилась еще месяц назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 2.13.

На викторию «Тюмени» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.34.

Обе команды прекрасно выглядят в атаке , так что в этом поединке уж точно не будут отсиживаться в тылах.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.