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    «Шинник» — «Тюмень». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Тюмень»
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    «Тюмень»
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Тюменью» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Октября 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 16:00 Тюмень Тюмень
  • Россия. ФНЛ
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    «Шинник»

    Эту команду можно назвать одним из открытий начала сезона. «Шинник» занимает 3 место в таблице, хотя изначально считался едва ли не аутсайдером.

    Ярославцы лишь на 2 очка отстают от второго места. Да и атака команды, по меркам первой лиги, блистает: 15 мячей в 11 матчах.

    В предыдущем туре первенства ярославцы снова победили. Команда элегантно расправилась с «Родиной» (4:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот после того «Шинник» еще и прошел в следующий раунд Кубка России. Ярославцы уверенно одолели брянское «Динамо» (3:1).

    «Шинник» наверняка постарается продолжить свое пребывание среди лидеров. Да и приятную победную серию не мешало бы продолжить!

    «Тюмень»

    Эта команда начала сезон неплохо, находясь в середине таблицы. «Тюмень» сейчас пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

    Команда шикарно выглядит в атаке. В 11 поединках первенства игроки «Тюмени» наколотили уже 16 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок первенства команда провела неудачно. «Тюмень» не смогла переиграть слабенькую «Кубань» (1:1).

    После того команда вылетела из Кубка России. Тюменцы по всем статьям уступили динамовцам из Владивостока (0:2).

    И уж точно «Тюмень» постарается зацепиться за очки. Вот только последняя победа случилась еще месяц назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Тюмени» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.34.

    Обе команды прекрасно выглядят в атаке, так что в этом поединке уж точно не будут отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.

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    «Шинник» — «Тюмень»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. В Ярославле будет голевое шоу!
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