«Шинник»
Эту команду можно назвать одним из открытий начала сезона. «Шинник» занимает 3 место в таблице, хотя изначально считался едва ли не аутсайдером.
Ярославцы лишь на 2 очка отстают от второго места. Да и атака команды, по меркам первой лиги, блистает: 15 мячей в 11 матчах.
В предыдущем туре первенства ярославцы снова победили. Команда элегантно расправилась с «Родиной» (4:1).
А вот после того «Шинник» еще и прошел в следующий раунд Кубка России. Ярославцы уверенно одолели брянское «Динамо» (3:1).
«Шинник» наверняка постарается продолжить свое пребывание среди лидеров. Да и приятную победную серию не мешало бы продолжить!
«Тюмень»
Эта команда начала сезон неплохо, находясь в середине таблицы. «Тюмень» сейчас пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.
Команда шикарно выглядит в атаке. В 11 поединках первенства игроки «Тюмени» наколотили уже 16 мячей в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок первенства команда провела неудачно. «Тюмень» не смогла переиграть слабенькую «Кубань» (1:1).
После того команда вылетела из Кубка России. Тюменцы по всем статьям уступили динамовцам из Владивостока (0:2).
И уж точно «Тюмень» постарается зацепиться за очки. Вот только последняя победа случилась еще месяц назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 2.13.
На викторию «Тюмени» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.34.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.