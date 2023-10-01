«Бетис» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 октября, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Бетис» добыл всего 9 очков и занимает 10 место в таблице.

В семи поединках команде удалось одержать всего лишь две победы. Да и 12 пропущенных мячей говорят о явных проблемах с надежностью тылов.

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В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. Севильцы не сумели одолеть «Гранаду» (1:1).

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А вот до того «Бетис» дома добился лишь ничьей со скромным «Кадисом» (1:1). Плюс севильцы в стартовом туре Лиги Европы минимально уступили шотландскому «Рейнджерс».

«Бетис» наверняка будет активно атаковать. Да и вообще, севильцы уже почти полтора года не обыгрывали «Летучих мышей».

«Валенсия»

Эта команда начала чемпионат весьма посредственно. «Валенсия» сейчас пребывает на 8 строчке турнирной таблицы Примеры.

А вот с реализацией у левантийцев не идет. В 7 матчах Примеры «Валенсия» настреляла всего 9 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Валенсия» в родных стенах минимально уступила «Реал Сосьедаду».

Наверняка способен усилить атаку украинец Роман Яремчук. Форвард уже дебютировал в составе «Летучих мышей».

И уж точно «Валенсия» постарается зацепиться за очки. Левантийцы неплохо обороняются, что явно пригодится в выездной встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 2.31.

На викторию «Валенсии» дают — 3.39, ничья оценена — в 3.47.

Родные стены и мотивация подняться поближе к зоне еврокубков помогут севильцам победить.

Наш прогноз — Победа «Бетиса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.