«Бетис»
Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Бетис» добыл всего 9 очков и занимает 10 место в таблице.
В семи поединках команде удалось одержать всего лишь две победы. Да и 12 пропущенных мячей говорят о явных проблемах с надежностью тылов.
Коэффициенты матча Бетис — Валенсия
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. Севильцы не сумели одолеть «Гранаду» (1:1).
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А вот до того «Бетис» дома добился лишь ничьей со скромным «Кадисом» (1:1). Плюс севильцы в стартовом туре Лиги Европы минимально уступили шотландскому «Рейнджерс».
«Бетис» наверняка будет активно атаковать. Да и вообще, севильцы уже почти полтора года не обыгрывали «Летучих мышей».
«Валенсия»
Эта команда начала чемпионат весьма посредственно. «Валенсия» сейчас пребывает на 8 строчке турнирной таблицы Примеры.
А вот с реализацией у левантийцев не идет. В 7 матчах Примеры «Валенсия» настреляла всего 9 мячей в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Валенсия» в родных стенах минимально уступила «Реал Сосьедаду».
Наверняка способен усилить атаку украинец Роман Яремчук. Форвард уже дебютировал в составе «Летучих мышей».
И уж точно «Валенсия» постарается зацепиться за очки. Левантийцы неплохо обороняются, что явно пригодится в выездной встрече.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 2.31.
На викторию «Валенсии» дают — 3.39, ничья оценена — в 3.47.
Наш прогноз — Победа «Бетиса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.