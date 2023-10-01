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    «Бетис» загонит «Летучих мышей»?

    «Бетис» — «Валенсия». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Примера, 1 октября 2023 года

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    Хосе Луис Гайя
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 октября, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Октября 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Валенсия Валенсия
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    «Бетис»

    Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Бетис» добыл всего 9 очков и занимает 10 место в таблице.

    В семи поединках команде удалось одержать всего лишь две победы. Да и 12 пропущенных мячей говорят о явных проблемах с надежностью тылов.

    Коэффициенты матча Бетис — Валенсия

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    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. Севильцы не сумели одолеть «Гранаду» (1:1).

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    А вот до того «Бетис» дома добился лишь ничьей со скромным «Кадисом» (1:1). Плюс севильцы в стартовом туре Лиги Европы минимально уступили шотландскому «Рейнджерс».

    «Бетис» наверняка будет активно атаковать. Да и вообще, севильцы уже почти полтора года не обыгрывали «Летучих мышей».

    «Валенсия»

    Эта команда начала чемпионат весьма посредственно. «Валенсия» сейчас пребывает на 8 строчке турнирной таблицы Примеры.

    А вот с реализацией у левантийцев не идет. В 7 матчах Примеры «Валенсия» настреляла всего 9 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Валенсия» в родных стенах минимально уступила «Реал Сосьедаду».

    Наверняка способен усилить атаку украинец Роман Яремчук. Форвард уже дебютировал в составе «Летучих мышей».

    И уж точно «Валенсия» постарается зацепиться за очки. Левантийцы неплохо обороняются, что явно пригодится в выездной встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Валенсии» дают — 3.39, ничья оценена — в 3.47.

    Родные стены и мотивация подняться поближе к зоне еврокубков помогут севильцам победить.

    Наш прогноз — Победа «Бетиса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.

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    «Бетис» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. «Бетис» загонит «Летучих мышей»?
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