«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Эта команда пока выдала крайне неудачный старт. «Нефтехимик» занимает лишь 15 место в таблице, выиграв лишь в 3 матчах из одиннадцати.

Главной проблемой команды Кирилла Новикова является слабый уровень реализации. Нижнекамцы забили всего лишь 8 мячей.

Коэффициенты матча Нефтехимик — Арсенал Тула 1X2Новым игрокам 2.153.353.45Бонус$9500

В предыдущем туре первенства «Нефтехимик» добился неплохого результата. На выезде команда не уступила сильному «Акрону» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

А вот после того «Нефтехимик» добыл уверенную викторию в Кубке России. Нижнекамцы учинили разгром ростовскому СКА (3:0).

«Нефтехимик» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Отступать команде уже попросту некуда: позади лишь опасная зона.

«Арсенал» Тула

Эта команда начала сезон крайне неудачно, вместо борьбы за повышение в классе осев в нижней части таблицы. «Арсенал» Тула сейчас пребывает на 13 месте.

А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 11 матчах туляки отличились всего 10 точными ударами.

Минувший тур принес команде только один балл. «Арсенал» Тула не сумел переиграть аутсайдера «Волгарь» (1:1).

После того команда добыла важную победу в Кубке России. Дубль Дмитрия Баркова принес успех в поединке с «Сатурном» (2:1).

И уж точно «Арсенал» Тула будет активен в атаке. «Пушкари» по своему потенциалу обязаны бороться, как минимум, за зону плей-офф.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.13.

На викторию «Арсенала» Тула дают — 3.37, ничья оценена — в 3.26.

Обе команды мотивированы подняться из низов таблицы , так что наверняка предстоит обоюдоострый поединок.

Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.