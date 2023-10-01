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    «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула
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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Октября 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Нефтехимик»

    Эта команда пока выдала крайне неудачный старт. «Нефтехимик» занимает лишь 15 место в таблице, выиграв лишь в 3 матчах из одиннадцати.

    Главной проблемой команды Кирилла Новикова является слабый уровень реализации. Нижнекамцы забили всего лишь 8 мячей.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Арсенал Тула

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  • 2.153.353.45Бонус$9500
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    В предыдущем туре первенства «Нефтехимик» добился неплохого результата. На выезде команда не уступила сильному «Акрону» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот после того «Нефтехимик» добыл уверенную викторию в Кубке России. Нижнекамцы учинили разгром ростовскому СКА (3:0).

    «Нефтехимик» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Отступать команде уже попросту некуда: позади лишь опасная зона.

    «Арсенал» Тула

    Эта команда начала сезон крайне неудачно, вместо борьбы за повышение в классе осев в нижней части таблицы. «Арсенал» Тула сейчас пребывает на 13 месте.

    А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 11 матчах туляки отличились всего 10 точными ударами.

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    • Минувший тур принес команде только один балл. «Арсенал» Тула не сумел переиграть аутсайдера «Волгарь» (1:1).

    После того команда добыла важную победу в Кубке России. Дубль Дмитрия Баркова принес успех в поединке с «Сатурном» (2:1).

    И уж точно «Арсенал» Тула будет активен в атаке. «Пушкари» по своему потенциалу обязаны бороться, как минимум, за зону плей-офф.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Арсенала» Тула дают — 3.37, ничья оценена — в 3.26.

    Обе команды мотивированы подняться из низов таблицы, так что наверняка предстоит обоюдоострый поединок.

    Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.

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    «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. В первом тайме победителя не будет?
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