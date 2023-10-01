«Нефтехимик»
Эта команда пока выдала крайне неудачный старт. «Нефтехимик» занимает лишь 15 место в таблице, выиграв лишь в 3 матчах из одиннадцати.
Главной проблемой команды Кирилла Новикова является слабый уровень реализации. Нижнекамцы забили всего лишь 8 мячей.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Арсенал Тула
В предыдущем туре первенства «Нефтехимик» добился неплохого результата. На выезде команда не уступила сильному «Акрону» (0:0).
А вот после того «Нефтехимик» добыл уверенную викторию в Кубке России. Нижнекамцы учинили разгром ростовскому СКА (3:0).
«Нефтехимик» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Отступать команде уже попросту некуда: позади лишь опасная зона.
«Арсенал» Тула
Эта команда начала сезон крайне неудачно, вместо борьбы за повышение в классе осев в нижней части таблицы. «Арсенал» Тула сейчас пребывает на 13 месте.
А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 11 матчах туляки отличились всего 10 точными ударами.
Минувший тур принес команде только один балл. «Арсенал» Тула не сумел переиграть аутсайдера «Волгарь» (1:1).
После того команда добыла важную победу в Кубке России. Дубль Дмитрия Баркова принес успех в поединке с «Сатурном» (2:1).
И уж точно «Арсенал» Тула будет активен в атаке. «Пушкари» по своему потенциалу обязаны бороться, как минимум, за зону плей-офф.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.13.
На викторию «Арсенала» Тула дают — 3.37, ничья оценена — в 3.26.
Обе команды
Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.