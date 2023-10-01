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    «Монпелье» привычно одолеет «Лорьян»

    «Лорьян» — «Монпелье». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 октября 2023 года

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    «Монпелье»
    «Лорьян» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 октября, начало — в 18:05 мск. «Лорьян» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лорьян»

    Эта команда стартовала в чемпионате ниже своего уровня. «Лорьян» находится на скромном 15 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    В 6 поединках команда набрала лишь 6 очков. А вот пропущено в свои ворота уже 12 мячей, что говорит о проблемах с надежностью тылов.

    В предыдущем туре чемпионата «Лорьян» снова проиграл. Команда в голевой перестрелке уступила «Нанту» (3:5).

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    А вот до того «Лорьян» дома расписал мировую с «Монако» (2:2). Однако пока неплохая атака не нивелирует проблемы в тылах.

    «Лорьян» наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, есть неплохой шанс обойти как раз нынешнего оппонента.

    «Монпелье»

    «Монпелье» выдал неудачный старт в Лиге 1. Текущее 14 место в турнирной таблице едва ли можно назвать приемлемым.

    Причем в шести поединках команде удалось выиграть всего однажды. Да и забить всего 9 мячей при таком же количестве пропущенных.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Монпелье» дома не смог справиться с «Ренном» (0:0).

    Более того, команда не побеждает уже почти полтора месяца. Стало быть, нужно срочно прибавлять в атаке.

    Матчи с «Лорьяном» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграны три при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монпелье» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Лорьяна» дают — 3.07, ничья оценена — в 3.73.

    «Лорьян» имеет серьезные проблемы в обороне, плюс исторически крайне неудачно противостоит «Монпелье».

    Наш прогноз — Победа «Монпелье». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Лорьян» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. «Монпелье» привычно одолеет «Лорьян»
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