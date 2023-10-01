«Лорьян»
Эта команда стартовала в чемпионате ниже своего уровня. «Лорьян» находится на скромном 15 месте турнирной таблицы Лиги 1.
В 6 поединках команда набрала лишь 6 очков. А вот пропущено в свои ворота уже 12 мячей, что говорит о проблемах с надежностью тылов.
В предыдущем туре чемпионата «Лорьян» снова проиграл. Команда в голевой перестрелке уступила «Нанту» (3:5).
А вот до того «Лорьян» дома расписал мировую с «Монако» (2:2). Однако пока неплохая атака не нивелирует проблемы в тылах.
«Лорьян» наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, есть неплохой шанс обойти как раз нынешнего оппонента.
«Монпелье»
«Монпелье» выдал неудачный старт в Лиге 1. Текущее 14 место в турнирной таблице едва ли можно назвать приемлемым.
Причем в шести поединках команде удалось выиграть всего однажды. Да и забить всего 9 мячей при таком же количестве пропущенных.
Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Монпелье» дома не смог справиться с «Ренном» (0:0).
Более того, команда не побеждает уже почти полтора месяца. Стало быть, нужно срочно прибавлять в атаке.
Матчи с «Лорьяном» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграны три при двух ничьих.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монпелье» предлагают — 2.38.
На викторию «Лорьяна» дают — 3.07, ничья оценена — в 3.73.
«Лорьян»
Наш прогноз — Победа «Монпелье». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.