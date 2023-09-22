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    «Штутгарт» и «Дармштадт» забьют друг другу

    «Штутгарт» — «Дармштадт». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Германии, 22 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Дармштадт»
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    «Штутгарт»
    22 сентября в пятом туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Дармштадта». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Штутгарт» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Сентября 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 21:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
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    «Штутгарт»

    «Швабы» прекрасно стартовали в новом сезоне немецкой Бундеслиги. В четырех турах команда из одноименного города смогла одержать три победы и одну игру проиграла. Победы были одержаны над «Бохумом» (5:0), «Фрайбургом» (5:0) и «Майнцем» (3:1). Также было поражение от «РБ Лейпцига» (1:5).

    В итоге коллектив из Штутгарта набрал девять очков, забил четырнадцать мячей и пропустил шесть. Он расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая на один пункт от лидирующих «Байера» и «Баварии».

    Коэффициенты матча Штутгарт — Дармштадт 98

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    Также «Штутгарт» успешно стартовал в Кубке Германии. В рамках поединка 1/32 финала турнира подопечные Себастьяна Хенесса на выезде переиграли «Балинген» (4:0). Следующий соперник пока что неизвестен.

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    В этом сезоне у «Штутгарта» собралась хорошая банда, которая может побороться за место в еврокубках. В прошлом сезоне «швабы» стали только шестнадцатыми и принимали участие в переходных играх, где оказались сильнее «Гамбурга» (3:0, 3:1) и остались в Бундеслиге.

    «Дармштадт»

    Команда из одноименного города только в прошлом туре смогла набрать первые очки в новом сезоне. «Лилии» в родных стенах сыграли вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (3:3), выигрывая по ходу встречи 3:0. До этого же были поражения от «Айнтрахта» (0:1), «Униона» (1:4) и «Байера» (1:5).

    В итоге коллектив из Дармштадта набрал всего одно очко, забил пять мячей, а пропустил тринадцать. Он расположился на предпоследней, семнадцатой позиции в турнирной таблице, отставая на один пункт от спасительного места.

    Также «Дармштадт» крайне неудачно стартовал в Кубке Германии. В матче 1/32 финала турнира подопечные Торстена Либеркнехта на выезде неожиданно и без шансов проиграли «Хомбургу» (0:3), вылетев из турнира.

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    • Прошлый сезон дармштадтцы закончили на второй позиции во Второй Бундеслиге и поднялись в Первую Бундеслиги. Логично предположить, что главной задачей команды будет закрепиться тут и сохранить прописку в элите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Штутгарт», коэффициент на победу которого равен 1.42.

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    Успех «Дармштадта» оценивается в 7.50, ничья — в 5.10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

    Также рискнем и поставим на ничью в данном противостоянии.

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