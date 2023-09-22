22 сентября в пятом туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Дармштадта». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Штутгарт» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Швабы» прекрасно стартовали в новом сезоне немецкой Бундеслиги. В четырех турах команда из одноименного города смогла одержать три победы и одну игру проиграла. Победы были одержаны над «Бохумом» (5:0), «Фрайбургом» (5:0) и «Майнцем» (3:1). Также было поражение от «РБ Лейпцига» (1:5).

В итоге коллектив из Штутгарта набрал девять очков, забил четырнадцать мячей и пропустил шесть. Он расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая на один пункт от лидирующих «Байера» и «Баварии».

Коэффициенты матча Штутгарт — Дармштадт 98 1X2Новым игрокам 1.405.107.80Бонус$9500

Также «Штутгарт» успешно стартовал в Кубке Германии. В рамках поединка 1/32 финала турнира подопечные Себастьяна Хенесса на выезде переиграли «Балинген» (4:0). Следующий соперник пока что неизвестен.

Все прогнозы на Бундеслигу

В этом сезоне у «Штутгарта» собралась хорошая банда, которая может побороться за место в еврокубках. В прошлом сезоне «швабы» стали только шестнадцатыми и принимали участие в переходных играх, где оказались сильнее «Гамбурга» (3:0, 3:1) и остались в Бундеслиге.

«Дармштадт»

Команда из одноименного города только в прошлом туре смогла набрать первые очки в новом сезоне. «Лилии» в родных стенах сыграли вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (3:3), выигрывая по ходу встречи 3:0. До этого же были поражения от «Айнтрахта» (0:1), «Униона» (1:4) и «Байера» (1:5).

В итоге коллектив из Дармштадта набрал всего одно очко, забил пять мячей, а пропустил тринадцать. Он расположился на предпоследней, семнадцатой позиции в турнирной таблице, отставая на один пункт от спасительного места.

Также «Дармштадт» крайне неудачно стартовал в Кубке Германии. В матче 1/32 финала турнира подопечные Торстена Либеркнехта на выезде неожиданно и без шансов проиграли «Хомбургу» (0:3), вылетев из турнира.

Прошлый сезон дармштадтцы закончили на второй позиции во Второй Бундеслиге и поднялись в Первую Бундеслиги. Логично предположить, что главной задачей команды будет закрепиться тут и сохранить прописку в элите.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Штутгарт», коэффициент на победу которого равен 1.42.

Успех «Дармштадта» оценивается в 7.50, ничья — в 5.10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

Также рискнем и поставим на ничью в данном противостоянии.