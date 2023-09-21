В четверг, 21 сентября израильский «Маккаби» Тель-Авив на своём поле примет исландский «Брейдаблик». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Брейдаблик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

Бронзовый призёр израильского чемпионата начал евросезон в Лиге конференций. «Маккаби» из Тель-Авива начал свой путь со 2-го отборочного раунда. На этой стадии израильский коллектив с легкостью преодолел молдавского визави из клуба «Петрокуб».

Первый матч с молдавской командой прошёл дома и завершился победой «Маккиби» (3:0). В гостевом поединке была одержана разгромная победа над соперника со счётом 2:0.

«Маккиби» прошёл в 3-ю стадию квалификации. Команде из Израиля противостоял кипрский АЕК. В этой битве пришлось попотеть. Домашний матч удалось выиграть (1:0). В гостях соперники сыграли вничью, обменявшись голами (1:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В заключительной сталии отбора «Маккаби» с легкостью расправился со словенским «Целе» (4:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

В чемпионате Израиля «Маккаби» поделил очки с «Маккаби» Бней-Рейне (1:1). Несмотря на ничью коллектив из Тель-Авива лидирует в турнирной таблице с 7 набранными очками.

«Брейдаблик»

В отличии от «Маккаби», команда «Брейдаблик» начала своё выступление в Лиге чемпионов. До основной сетки евротурнира лучшая команда Исландии сыграла во всех отборочных раундах.

Всё началось с Лиги чемпионов, а именно с полуфинала предварительного раунда. На этой стадии «Брейдаблик» разгромил «Тре Пенне» из Сан-Марино (7:1). Потом был финал, в котором исландцы оказались сильнее черногорской «Будучности» (5:0).

Так «Брейдаблик» обеспечил себе место в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Он оказался победным для чемпиона Исландии, был обыгран ирландский «Шэмрок Роверс» (3:1 — победа по сумме двух матчей).

Потом было противостояние с датским «Копенгагеном», который в итоге отправил «Брейдаблик» в Лигу Европы. В 3-м отборочном раунде второго по значимости еврокубка исландцы с крупным счетом проиграли боснийскому «Зриньски» (1:0 — победа дома и 2:6 — проигрыш в гостях).

В итоге «Брейдаблик» оказался в Лиге конференций. В последнем 4-м отборочном раунде чемпион Исландии нанес поражение македонской «Струге» (1:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях). Так лучший исландский клуб оказался в основной сетке Лиги конференций.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Маккаби» Тель-Авив можно поставить за 1.16, ничью оценивают в 7.90. А на победу «Брейдаблик» — 15.00.

Прогноз: «Маккаби» Тель-Авив — фаворит пары, можно ожидать крупной победы команды из Израиля. К тому же израильский коллектив выдает четырехматчевую победную серию.

Ставка: Фора «Маккаби» Тель-Авив (-3) с коэффициентом 2.93.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

Альтернативная ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.65.