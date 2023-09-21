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    «Маккаби» Тель-Авив уничтожит соперника?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Брейдаблик». Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет B, 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Брейдаблик»
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    ХИК — «Маккаби» Тель-Авив
    В четверг, 21 сентября израильский «Маккаби» Тель-Авив на своём поле примет исландский «Брейдаблик». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Брейдаблик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 21 Сентября 2023 года
    Маккаби Т-А
  • Лига конференций. Группа B
    •  Маккаби Т-А 22:00 Брейдаблик Брейдаблик
  • Лига конференций. Группа B
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    «Маккаби» Тель-Авив

    Бронзовый призёр израильского чемпионата начал евросезон в Лиге конференций. «Маккаби» из Тель-Авива начал свой путь со 2-го отборочного раунда. На этой стадии израильский коллектив с легкостью преодолел молдавского визави из клуба «Петрокуб».

    Первый матч с молдавской командой прошёл дома и завершился победой «Маккиби» (3:0). В гостевом поединке была одержана разгромная победа над соперника со счётом 2:0.

    «Маккиби» прошёл в 3-ю стадию квалификации. Команде из Израиля противостоял кипрский АЕК. В этой битве пришлось попотеть. Домашний матч удалось выиграть (1:0). В гостях соперники сыграли вничью, обменявшись голами (1:1).

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    В заключительной сталии отбора «Маккаби» с легкостью расправился со словенским «Целе» (4:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    В чемпионате Израиля «Маккаби» поделил очки с «Маккаби» Бней-Рейне (1:1). Несмотря на ничью коллектив из Тель-Авива лидирует в турнирной таблице с 7 набранными очками.

    «Брейдаблик»

    В отличии от «Маккаби», команда «Брейдаблик» начала своё выступление в Лиге чемпионов. До основной сетки евротурнира лучшая команда Исландии сыграла во всех отборочных раундах.

    Всё началось с Лиги чемпионов, а именно с полуфинала предварительного раунда. На этой стадии «Брейдаблик» разгромил «Тре Пенне» из Сан-Марино (7:1). Потом был финал, в котором исландцы оказались сильнее черногорской «Будучности» (5:0).

    Так «Брейдаблик» обеспечил себе место в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Он оказался победным для чемпиона Исландии, был обыгран ирландский «Шэмрок Роверс» (3:1 — победа по сумме двух матчей).

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    • Потом было противостояние с датским «Копенгагеном», который в итоге отправил «Брейдаблик» в Лигу Европы. В 3-м отборочном раунде второго по значимости еврокубка исландцы с крупным счетом проиграли боснийскому «Зриньски» (1:0 — победа дома и 2:6 — проигрыш в гостях).

    В итоге «Брейдаблик» оказался в Лиге конференций. В последнем 4-м отборочном раунде чемпион Исландии нанес поражение македонской «Струге» (1:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях). Так лучший исландский клуб оказался в основной сетке Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Маккаби» Тель-Авив можно поставить за 1.16, ничью оценивают в 7.90. А на победу «Брейдаблик» — 15.00.

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    Прогноз: «Маккаби» Тель-Авив — фаворит пары, можно ожидать крупной победы команды из Израиля. К тому же израильский коллектив выдает четырехматчевую победную серию.

    Ставка: Фора «Маккаби» Тель-Авив (-3) с коэффициентом 2.93.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

    Альтернативная ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.65.

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Брейдаблик»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. «Маккаби» Тель-Авив уничтожит соперника?
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