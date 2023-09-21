В четверг, 21 сентября бельгийский «Генк» на своём поле примет итальянскую «Фиорентину». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Генк» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

«Генк» — серебряный призёр чемпионата Бельгии. Начал выступление в Лиге чемпионов — самом престижном клубном турнире УЕФА.

Во 2-м отборочном раунде бельгийцы сражались с серебряными призёрами чемпиоата Швейцарии — командой «Серветт». Обыграть соперника не получилось, футболисты «Генка» уступили в серии пенальти. (3:3 — ничья в двух встречах, 1:4 — поражение «Генка» в серии пенальти).

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Дальше было участие в 3-й стадии отбора Лиги Европы. Здесь бельгийский коллектив тоже провалился, проиграв греческому «Олимпиакосу» (1:1 — ничья дома и 0:1 — фиаско в гостевой игре).

Все прогнозы на Лигу конференций

«Генк» был близок к провалу еврокампании и мог быстро завершить участие в еврокубках, если бы не успех в рамках 4-го раунда Лиги конференций. В последней стадии бельгийцы в серии пенальти переиграли турецкий «Демирспор» (2:2 — ничья дуэли и 5:4 — победа «Генка»).

В чемпионате Бельгии «Генк» провёл матч 7-го тура, переиграв «Сент-Жиллуаз» (2:0). В турнирной таблице участник группового этапа Лиги конференций идёт на 6-м месте

«Фиорентина»

Второй год подряд «фиалки» начинают еврокубки в отоборочной кампании Лиги конференций,а именно с раунда плей-офф. Первые 3 отборочных раунда прошли мимо «Фиорентины» благодаря высокому рейтингу итальянсокой Серии в турнирах УЕФА.

Итак, в 4-й стадии квалификации «фиолетовые» прошли барьер в лице австрийского клуба «Рапид». «Фиорентина» нанесла поражение сопернику с общим счётом 2:1).

В итальянской серии А «фиалки» знатно растеряли очки. В 4 турах «Фиорентина» одержала 2 победы, 1 матч завершила вничью и лишь 1 раз проиграла.

В 4-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» вырвала победу у «Аталанты» (3:2). Победный гол на 76-й минуте встречи забил Кристиан Куаме.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры не могут определиться с фаворитом пары. На победу «Генка» в этом матче можно поставить за 2.68, ничью оценивают в 3.46, а победу «Фиорентины» — за 2.53.

Прогноз: «Фиорентине» в первом туре Лиги конференции достался серьезный соперник — «Генк». Оба соперника редко оставляют свои ворота на замке, так что можно ожидать от команд обмена точных ударов и результативного футбола.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.50.

Альтернативный прогноз: Выиграть может любая команда, но мы остановим свой выбор на гостевой команде.

Альтернативная ставка: Победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.53.