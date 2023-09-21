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    «Фиорентина» увезёт победу из Бельгии?

    «Генк» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет F, 21 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Генк Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Генк» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина» — «Аталанта»
    В четверг, 21 сентября бельгийский «Генк» на своём поле примет итальянскую «Фиорентину». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Генк» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 21 Сентября 2023 года
    Генк
  • Бельгия. Про Лига
    •  Генк 19:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Генк»

    «Генк» — серебряный призёр чемпионата Бельгии. Начал выступление в Лиге чемпионов — самом престижном клубном турнире УЕФА.

    Во 2-м отборочном раунде бельгийцы сражались с серебряными призёрами чемпиоата Швейцарии — командой «Серветт». Обыграть соперника не получилось, футболисты «Генка» уступили в серии пенальти. (3:3 — ничья в двух встречах, 1:4 — поражение «Генка» в серии пенальти).

    Коэффициенты матча Генк — Фиорентина

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    Дальше было участие в 3-й стадии отбора Лиги Европы. Здесь бельгийский коллектив тоже провалился, проиграв греческому «Олимпиакосу» (1:1 — ничья дома и 0:1 — фиаско в гостевой игре).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Генк» был близок к провалу еврокампании и мог быстро завершить участие в еврокубках, если бы не успех в рамках 4-го раунда Лиги конференций. В последней стадии бельгийцы в серии пенальти переиграли турецкий «Демирспор» (2:2 — ничья дуэли и 5:4 — победа «Генка»).

    В чемпионате Бельгии «Генк» провёл матч 7-го тура, переиграв «Сент-Жиллуаз» (2:0). В турнирной таблице участник группового этапа Лиги конференций идёт на 6-м месте

    «Фиорентина»

    Второй год подряд «фиалки» начинают еврокубки в отоборочной кампании Лиги конференций,а именно с раунда плей-офф. Первые 3 отборочных раунда прошли мимо «Фиорентины» благодаря высокому рейтингу итальянсокой Серии в турнирах УЕФА.

    Итак, в 4-й стадии квалификации «фиолетовые» прошли барьер в лице австрийского клуба «Рапид». «Фиорентина» нанесла поражение сопернику с общим счётом 2:1).

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    • В итальянской серии А «фиалки» знатно растеряли очки. В 4 турах «Фиорентина» одержала 2 победы, 1 матч завершила вничью и лишь 1 раз проиграла.

    В 4-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» вырвала победу у «Аталанты» (3:2). Победный гол на 76-й минуте встречи забил Кристиан Куаме.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры не могут определиться с фаворитом пары. На победу «Генка» в этом матче можно поставить за 2.68, ничью оценивают в 3.46, а победу «Фиорентины» — за 2.53.

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    Прогноз: «Фиорентине» в первом туре Лиги конференции достался серьезный соперник — «Генк». Оба соперника редко оставляют свои ворота на замке, так что можно ожидать от команд обмена точных ударов и результативного футбола.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.50.

    Альтернативный прогноз: Выиграть может любая команда, но мы остановим свой выбор на гостевой команде.

    Альтернативная ставка: Победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.53.

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    «Генк» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» увезёт победу из Бельгии?
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