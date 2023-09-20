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    «Локомотив» окажется сильнее «Урала»

    «Урал» — «Локомотив». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 сентября 2023 года

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    Артем Карпукас
    «Урал» — «Локомотив». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 сентября 2023 года «Урал» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 20 Сентября 2023 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 15:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •

    «Урал»

    Екатеринбуржцы в Кубке явно не блещут. В трех поединках группового этапа команда набрала всего лишь три очка.

    Причем в трех матчах игроки «Урала» забили три мяча. А вот в свои ворота пропущено на мяч больше.

    Коэффициенты матча Урал — Локомотив

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  • 2.453.502.90Бонус$9500
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    В минувшем туре чемпионата России «Урал» добыл один пункт. Дома команде не удалось одолеть «Факел» (0:0).

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    До того «Урал» с минимальным счетом уступил «Ахмату». Так что проблема с реализацией голевых моментов остается актуальной.

    Хозяева явно намерены прервать свою голевую засуху. Тем паче, соперник явно не отличается стабильностью в игре и результатах.

    «Локомотив»

    Эта команда явно планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Железнодорожники всегда считались кубковой командой.

    «Локомотив» в трех матчах выиграл дважды. Да и вообще, команда Михаила Галактионова может и должна прибавлять.

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    • Минувший тур РПЛ вышел для команды полностью провальным. «Локомотив» в родных стенах потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2).

    И уж точно постарается забить Артем Дзюба. Старт нынешнего сезона для опытнейшего форварда вышел неудачным.

    В этом матче гости намереваются добыть три очка. Москвичи даже при некоторой ротации выглядят сильнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.54.

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    На викторию «Локомотива» дают — 2.57, ничья оценена — в 3.64.

    Москвичи серьезно мотивированы на Кубок России, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Локомотива». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.

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    «Урал» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» окажется сильнее «Урала»
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