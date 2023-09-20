«Урал»
Екатеринбуржцы в Кубке явно не блещут. В трех поединках группового этапа команда набрала всего лишь три очка.
Причем в трех матчах игроки «Урала» забили три мяча. А вот в свои ворота пропущено на мяч больше.
Коэффициенты матча Урал — Локомотив
В минувшем туре чемпионата России «Урал» добыл один пункт. Дома команде не удалось одолеть «Факел» (0:0).
До того «Урал» с минимальным счетом уступил «Ахмату». Так что проблема с реализацией голевых моментов остается актуальной.
Хозяева явно намерены прервать свою голевую засуху. Тем паче, соперник явно не отличается стабильностью в игре и результатах.
«Локомотив»
Эта команда явно планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Железнодорожники всегда считались кубковой командой.
«Локомотив» в трех матчах выиграл дважды. Да и вообще, команда Михаила Галактионова может и должна прибавлять.
Минувший тур РПЛ вышел для команды полностью провальным. «Локомотив» в родных стенах потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2).
И уж точно постарается забить Артем Дзюба. Старт нынешнего сезона для опытнейшего форварда вышел неудачным.
В этом матче гости намереваются добыть три очка. Москвичи даже при некоторой ротации выглядят сильнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.54.
На викторию «Локомотива» дают — 2.57, ничья оценена — в 3.64.
Наш прогноз — Победа «Локомотива». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.