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    Одолеет ли «Зенит» грозненцев?

    «Ахмат» — «Зенит». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Кубок России, 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Зенит»
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    Иван Сергеев
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 17:15 мск. «Ахмат» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 20 Сентября 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 17:15 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •

    «Ахмат»

    Грозненцы в Кубке России явно не блещут. В трех поединках группового этапа команда набрала всего лишь три очка.

    Причем в трех матчах игроки «Ахмата» забили три мяча. А вот в свои ворота команда пропустила уже 5 раз.

    Коэффициенты матча Ахмат — Зенит

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    В минувшем туре чемпионата России «Ахмат» добыл один пункт. Дома грозненцы дали бой сильному «Краснодару» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    До того «Ахмат» с минимальным счетом переиграл «Урал». Да и в Кубке грозненцы переиграли «Крылья Советов» (3:1).

    Хозяева явно намерены дать бой действующему чемпиону. Правда, в Санкт-Петербурге грозненцы уступили (0:2).

    «Зенит»

    Питерцы в Кубке проиграли только раз. Причем пропустила команда Сергея Семака всего один мяч.

    «Зенит» в трех матчах выиграл дважды. И это при том, что тренерский штаб регулярно применяет ротацию.

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  • 16/09/2023

    • В своем последнем поединке «Зенит» добыл уверенную победу. На выезде питерцы отправили три сухих мяча в ворота «Рубина».

    И уж точно постарается забить Иван Сергеев. Фактурный форвард наверняка выйдет на поле в стартовом составе.

    В этом матче гости намереваются добыть три очка. Петербуржцы даже при заметной ротации выглядят сильнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зенита» предлагают — 2.03.

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    На викторию «Ахмата» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.56.

    Петербуржцы явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Зенита». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «Ахмат» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Зенит» грозненцев?
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