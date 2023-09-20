«Ахмат»
Грозненцы в Кубке России явно не блещут. В трех поединках группового этапа команда набрала всего лишь три очка.
Причем в трех матчах игроки «Ахмата» забили три мяча. А вот в свои ворота команда пропустила уже 5 раз.
Коэффициенты матча Ахмат — Зенит
В минувшем туре чемпионата России «Ахмат» добыл один пункт. Дома грозненцы дали бой сильному «Краснодару» (1:1).
До того «Ахмат» с минимальным счетом переиграл «Урал». Да и в Кубке грозненцы переиграли «Крылья Советов» (3:1).
Хозяева явно намерены дать бой действующему чемпиону. Правда, в Санкт-Петербурге грозненцы уступили (0:2).
«Зенит»
Питерцы в Кубке проиграли только раз. Причем пропустила команда Сергея Семака всего один мяч.
«Зенит» в трех матчах выиграл дважды. И это при том, что тренерский штаб регулярно применяет ротацию.
В своем последнем поединке «Зенит» добыл уверенную победу. На выезде питерцы отправили три сухих мяча в ворота «Рубина».
И уж точно постарается забить Иван Сергеев. Фактурный форвард наверняка выйдет на поле в стартовом составе.
В этом матче гости намереваются добыть три очка. Петербуржцы даже при заметной ротации выглядят сильнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зенита» предлагают — 2.03.
На викторию «Ахмата» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.56.
Наш прогноз — Победа «Зенита». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.