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    «Верона» и «Болонья» забьют друг другу

    «Верона» — «Болонья». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Серия А, 18 сентября 2023 года

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    «Болонья»
    «Верона» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:45 мск. «Верона» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Сентября 2023 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 21:45 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Верона»

    Команда из одноименного города взяла хороший старт в новом сезоне итальянской Серии А. В первом туре «желто-синие» на выезде смогли сломить сопротивление «Эмполи» (1:0). Во втором поединке «мастифы» в родных стенах оказались сильнее «Ромы» (2:1), а в третьем — на выезде уступили «Сассуоло» (1:3).

    По итогам трех туров «скалигеры» имеют в своем активе шесть очков и расположились на седьмой позиции в турнирной таблице. Коллектив из Вероны является крепким середняком чемпионата страны. Он четыре раза поразил ворота соперников и столько же пропустил в свои.

    Коэффициенты матча Верона — Болонья

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    Также «Верона» успела провести один поединок Кубка Италии. На стадии 1/32 финала соперником команды выступила «Асколи». Подопечные Марко Барони на своем поле переиграли соперника (3:1) и теперь в следующем раунде сразятся как раз против «Болоньи» на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    Прошлый сезон выдался для «Вероны» очень сложным и команда еле унесла ноги от вылета. Веронский коллектив набрал 31 очко в 38 матчах и играх переходную игры со «Специей», в которой смог добыть победу со счетом 3:1 и остаться в Серии А.

    «Болонья»

    Команда из Болоньи средне стартовала в новом сезоне. Сначала «красно-синие» в родных стенах без шансов проиграли «Милану» (0:2), затем на выезде неожиданно отобрали очки у «Ювентуса» (1:1), после чего на своем поле сломили сопротивление «Кальяри» (2:1).

    Таким образом, болонский коллектив имеет в своем активе четыре пункта и разместился на девятой строчке в турнирной таблице. «Борзые» смогли три раза поразить ворота вратарей соперника, а из своих ворот четыре раза доставали мяч.

    «Фельсинеи» взяли победный старт в Кубке Италии. В стартовом раунде «Болонья» на своем стадионе уверенно разобралась с «Чезеной» (2:0). Также команда из одноименного города на прошлых выходных, во время паузы на матчи сборных провела товарищеский матч с «Реджаной» (2:2).

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    • В прошлом сезоне подопечные Тиагу Мотты финишировали в первой половине турнирной таблицы. За 38 туров команда набрала 54 пункта и стала девятой. Она смогла забить 53 мяча, а в свои пропустила 49.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Болоньи» предлагают поставить за 2.40.

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    На викторию «Вероны» дают 3.10, ничья оценена в 3.35.

    Наши прогноз и ставка — ничья.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

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