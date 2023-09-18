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    «Динамо» Киев — «Ворскла». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, УПЛ, 18 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Ворскла»
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    Андрей Ярмоленко
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:00 мск. «Динамо» Киев — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 18 Сентября 2023 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 17:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Динамо» Киев

    Киевляне по причине загруженности в еврокубках провели лишь три матча в УПЛ. В них динамовцы набрали 6 очков.

    Потенциально «Динамо» Киев может выбиться в лидеры. В случае трех побед в перенесенных матчах команда Мирчи Луческу возглавит турнирную таблицу.

    Коэффициенты матча Динамо К — Ворскла

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  • 1.375.008.00Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда уступила. Турецкий «Бешикташ» оказался киевлянам не по силам (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    В кадровом плане у команды Луческу есть проблемы. Пропустит отчетный поединок лидер центра поля Николай Шапаренко.

    «Динамо» Киев наверняка будет максимально активно атаковать. Андрей Ярмоленко и его партнеры максимально мотивированы выиграть чемпионат.

    «Ворскла»

    Эта команда постепенно набирает обороты. Виктор Скрипник в непростых условиях умудряется давать результат.

    На данный момент «Ворскла» занимает 6 место. Причем полтавчане выиграли три своих последних поединка.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ворскла» минимально переиграла крепкую «Александрию».

    А вот до того команда Скрипника одолела ершистый «Черноморец» (2:1). И это притом, что состав полтавчан не изобилует звездами даже местной величины.

    И уж точно «Ворскла» постарается продлить свой успешный сериал. Да и опыт отъема очков у киевлян у команды имеется.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.43.

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    На викторию «Ворсклы» дают — 6.70, ничья оценена — в 4.90.

    «Динамо» Киев имеет проблемы в центре обороны, которыми точно может воспользоваться соперник.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.35.

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    «Динамо» Киев — «Ворскла»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на футбол. Без голепада не обойдется?!
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