«Динамо» Киев
Киевляне по причине загруженности в еврокубках провели лишь три матча в УПЛ. В них динамовцы набрали 6 очков.
Потенциально «Динамо» Киев может выбиться в лидеры. В случае трех побед в перенесенных матчах команда Мирчи Луческу возглавит турнирную таблицу.
Коэффициенты матча Динамо К — Ворскла
В своем предыдущем поединке команда уступила. Турецкий «Бешикташ» оказался киевлянам не по силам (0:1).
В кадровом плане у команды Луческу есть проблемы. Пропустит отчетный поединок лидер центра поля Николай Шапаренко.
«Динамо» Киев наверняка будет максимально активно атаковать. Андрей Ярмоленко и его партнеры максимально мотивированы выиграть чемпионат.
«Ворскла»
Эта команда постепенно набирает обороты. Виктор Скрипник в непростых условиях умудряется давать результат.
На данный момент «Ворскла» занимает 6 место. Причем полтавчане выиграли три своих последних поединка.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ворскла» минимально переиграла крепкую «Александрию».
А вот до того команда Скрипника одолела ершистый «Черноморец» (2:1). И это притом, что состав полтавчан не изобилует звездами даже местной величины.
И уж точно «Ворскла» постарается продлить свой успешный сериал. Да и опыт отъема очков у киевлян у команды имеется.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.43.
На викторию «Ворсклы» дают — 6.70, ничья оценена — в 4.90.
«Динамо» Киев
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.35.