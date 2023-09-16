«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в пятом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 14:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

Команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Волки» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Правда, клуб вышел в третий раунд Кубка Лиги.

По всей вероятности, «Вулверхэмптону» вновь предстоит борьба за выживание. Да и проблемы с реализацией никуда не подевались.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 6.905.001.45Бонус$9500

Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Уондерерс» на выезде потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (2:3).

Все прогнозы на АПЛ

Коллектив в 10 последних поединках потерпел три поражения при пяти победах и двух ничьих, так что хозяева не столь безнадежны, чтобы не взять очки.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и будет теперь довольствоваться лишь Лигой Европы.

Новый розыгрыш АПЛ «красные» начали с выездной ничьей против «Челси» со счетом 1:1, обменявшись с соперником забитыми мячами еще в первой половине игры.

Последующие три поединка чемпионата Англии «Ливерпуль» выиграл, одолев дома 3:1 «Бормут», обыграв по-волевому в гостях «Ньюкасл» 2:1, а также разгромив на своем поле «Астон Виллу» 3:0. Теперь он идет на третьем месте.

В пяти последних матчах во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, при четырех победах и одной ничьей, так что гости — явный фаворит игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,47. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 6,70, ничья — в 4,78.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,16.

Еще один вариант ставки — «Ливерпуль» выиграет оба тайма за 3,11, ведь гости — явный фаворит игры, поэтому такой расклад более чем реален.