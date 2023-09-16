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    Сдержит ли «Вулверхэмптон» «Ливерпуль»?

    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.16) и прогноз на чемпионат Англии 16 сентября 2023 года

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    «Ливерпуль» идет на 3-м месте
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в пятом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 14:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Сентября 2023 года
    Вулверхэмптон
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    «Вулверхэмптон»

    Команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Волки» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Правда, клуб вышел в третий раунд Кубка Лиги.

    По всей вероятности, «Вулверхэмптону» вновь предстоит борьба за выживание. Да и проблемы с реализацией никуда не подевались.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Ливерпуль

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  • 6.905.001.45Бонус$9500
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    Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Уондерерс» на выезде потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (2:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    Коллектив в 10 последних поединках потерпел три поражения при пяти победах и двух ничьих, так что хозяева не столь безнадежны, чтобы не взять очки.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и будет теперь довольствоваться лишь Лигой Европы.

    Новый розыгрыш АПЛ «красные» начали с выездной ничьей против «Челси» со счетом 1:1, обменявшись с соперником забитыми мячами еще в первой половине игры.

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    • Последующие три поединка чемпионата Англии «Ливерпуль» выиграл, одолев дома 3:1 «Бормут», обыграв по-волевому в гостях «Ньюкасл» 2:1, а также разгромив на своем поле «Астон Виллу» 3:0. Теперь он идет на третьем месте.

    В пяти последних матчах во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, при четырех победах и одной ничьей, так что гости — явный фаворит игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,47. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 6,70, ничья — в 4,78.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,16.

    Еще один вариант ставки — «Ливерпуль» выиграет оба тайма за 3,11, ведь гости — явный фаворит игры, поэтому такой расклад более чем реален.

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    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Вулверхэмптон» «Ливерпуль»?
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