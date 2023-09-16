В субботу, 16 сентября, в 6-м туре испанской Сегунды «Вальядолид» в родных стенах сразится с «Картахеной». Начало игры — в 19:30 по мск. «Вальядолид» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Команда до последнего тура имела шансы на сохранение прописки, но не смогла обыграть «Хетафе» 0:0 и вылетела.

Летом «фиолетово-белые» провели пять контрольных встреч, выиграв два из них при двух фиаско и одной мировой. В трансферное окно они продали несколько своих ведущих футболистов, а приобрела команда всего лишь свободных агентов.

Стартовала «пусела» с победы на домашней арене над хихионским «Спортингом» 2:0. Однако после этого она проиграла три матча подряд и ни забила в этих встречах ни одного гола.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем туре «Вальядолид» прервал эту неудачную серию, расписав на своем поле ничью с «Эльче» 1:1. И с четырьмя очками коллектив идет вблизи зоны вылета, опережая ее на один пункт.

«Картахена»

«Картахена» в прошлом в прошлом сезоне одно время даже претендовала на плей-офф, но финишировала на девятой позиции, отстав аж на девять баллов от заветной шестой строки.

В межсезонье команда не проявила особой активности на трансферном рынке, а в контрольных встречах проиграла три матча из шести проведенных при двух викториях и одной мировой.

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В новом же чемпионате «подводники» в первых трех турах поочередно уступили на своем поле новичку лиги «Эльденсе» и «Леванте» по 0:1, а также в гостях «Андорре» со счетом 2:3.

В четвертом игровом дне «Картахена» обыграла на выезде 2:1 дубль «Вильярреала», после чего дома уступила 1:3 «Сарагосе». И с тремя очками она идет в зоне вылета.

В позапрошлом розыгрыше Сегунды «Вальядолид» дважды положил на лопатки «Картахену» — 2:0 дома и 3:2 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 1.92.

На викторию «Картахены» дают — 4.07, ничья оценена — в 3.50.

Прогнозируем, что недавний представитель Примеры прервет свою серию без побед и на своем поле справиться с «Картахеной», которая на старте этого сезона смотрится совсем неубедительно.

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