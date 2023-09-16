«Вальядолид»
«Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Команда до последнего тура имела шансы на сохранение прописки, но не смогла обыграть «Хетафе» 0:0 и вылетела.
Летом «фиолетово-белые» провели пять контрольных встреч, выиграв два из них при двух фиаско и одной мировой. В трансферное окно они продали несколько своих ведущих футболистов, а приобрела команда всего лишь свободных агентов.
Стартовала «пусела» с победы на домашней арене над хихионским «Спортингом» 2:0. Однако после этого она проиграла три матча подряд и ни забила в этих встречах ни одного гола.
Календарь и таблица испанской Примеры
В минувшем туре «Вальядолид» прервал эту неудачную серию, расписав на своем поле ничью с «Эльче» 1:1. И с четырьмя очками коллектив идет вблизи зоны вылета, опережая ее на один пункт.
«Картахена»
«Картахена» в прошлом в прошлом сезоне одно время даже претендовала на плей-офф, но финишировала на девятой позиции, отстав аж на девять баллов от заветной шестой строки.
В межсезонье команда не проявила особой активности на трансферном рынке, а в контрольных встречах проиграла три матча из шести проведенных при двух викториях и одной мировой.
В новом же чемпионате «подводники» в первых трех турах поочередно уступили на своем поле новичку лиги «Эльденсе» и «Леванте» по 0:1, а также в гостях «Андорре» со счетом 2:3.
В четвертом игровом дне «Картахена» обыграла на выезде 2:1 дубль «Вильярреала», после чего дома уступила 1:3 «Сарагосе». И с тремя очками она идет в зоне вылета.
В позапрошлом розыгрыше Сегунды «Вальядолид» дважды положил на лопатки «Картахену» — 2:0 дома и 3:2 на выезде.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Вальядолида» предлагают — 1.92.
На викторию «Картахены» дают — 4.07, ничья оценена — в 3.50.
Прогнозируем, что недавний представитель Примеры прервет свою серию без побед и на своем поле справиться с «Картахеной», которая на старте этого сезона смотрится совсем неубедительно.
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