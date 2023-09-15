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    Захватит ли «Порту» лидерство?

    «Эштрела» — «Порту». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Примейра-лига, 15 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Порту»
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    «Порту» — фаворит матча
    «Эштрела» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 5-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 21:15 мск. «Эштрела» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 15 Сентября 2023 года
    Эштрела
  • Португалия. Примера
    •  Эштрела 21:15 Порту Порту
  • Порту
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    «Эштрела»

    «Эштрела» прошлый сезон чемпионата Португалии провела во втором дивизионе, где заняла третью позицию, которая вывела ее в плей-офф за право сыграть в элите.

    В стыковых матчах за путевку в Примейру клуб обыграл «Маритиму» в серии пенальти. Новый сезон клуб начал в Кубке португальской Лиги, где уступил «Портимоненсе» (1:3).

    В четырех стартовых турах нового розыгрыша национального первенства команда команда дважды проиграла, один раз победила и один раз сыграла вничью.

    Все прогнозы на футбол

    В последних 10 поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при шести поражениях и трех ничьих.

    «Порту»

    «Порту» в прошлом сезоне потерпел борьбу за чемпионский титул «Бенфике». «Драконы» заняли второе место с отрывом в два очка от «Орлов».

    В новом розыгрыше португальского первенства команда выиграла три стартовых матча со счетом 2:1. Сперва на выезде был побежден «Морейренсе», затем дома — «Фаренсе», после чего в гостях — «Риу Аве».

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    • Тем не менее, в последнем туре клуб потерял очки — на своем поле против «Аруки» (1:1) и теперь идет на 2-м месте, уступая лидеру «Боавиште» по разнице мячей. Перед стартом в чемпионате в рамках Суперкубка Португалии он потерпел неудачу в дуэли с «Бенфикой» (0:2).

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и одной ничьей, так что он — явный фаворит игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1,34. Успех «Эштрела» оценивается в 7,80, ничья — в 4,90.

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    В трех из четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,13.

    Еще один вариант ставки — «Порту» выиграет 1-й тайм за 1,83, ведь гости — фаворит, поэтому способны вести в счете к перерыву.

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    «Эштрела» — «Порту»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. Захватит ли «Порту» лидерство?
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