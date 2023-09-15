«Эштрела» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 5-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 21:15 мск. «Эштрела» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эштрела»

«Эштрела» прошлый сезон чемпионата Португалии провела во втором дивизионе, где заняла третью позицию, которая вывела ее в плей-офф за право сыграть в элите.

В стыковых матчах за путевку в Примейру клуб обыграл «Маритиму» в серии пенальти. Новый сезон клуб начал в Кубке португальской Лиги, где уступил «Портимоненсе» (1:3).

В четырех стартовых турах нового розыгрыша национального первенства команда команда дважды проиграла, один раз победила и один раз сыграла вничью.

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В последних 10 поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при шести поражениях и трех ничьих.

«Порту»

«Порту» в прошлом сезоне потерпел борьбу за чемпионский титул «Бенфике». «Драконы» заняли второе место с отрывом в два очка от «Орлов».

В новом розыгрыше португальского первенства команда выиграла три стартовых матча со счетом 2:1. Сперва на выезде был побежден «Морейренсе», затем дома — «Фаренсе», после чего в гостях — «Риу Аве».

Тем не менее, в последнем туре клуб потерял очки — на своем поле против «Аруки» (1:1) и теперь идет на 2-м месте, уступая лидеру «Боавиште» по разнице мячей. Перед стартом в чемпионате в рамках Суперкубка Португалии он потерпел неудачу в дуэли с «Бенфикой» (0:2).

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и одной ничьей, так что он — явный фаворит игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1,34. Успех «Эштрела» оценивается в 7,80, ничья — в 4,90.

В трех из четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,13.

Еще один вариант ставки — «Порту» выиграет 1-й тайм за 1,83, ведь гости — фаворит, поэтому способны вести в счете к перерыву.