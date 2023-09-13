«Волга»
Ульяновский клуб не так давно вылетел из первой лиги, но уже намеревается вернуться обратно. В своей группе второй лиги «Волга» третья.
А вот атака команды действует не столь результативно, как для одного из лидеров. Забито всего 11 мячей в 9 поединках.
В минувшем туре первенства «Волга» добыла очередные три пункта. Команда сумела переиграть «Краснодар-2» (2:1).
До того «Волга» с таким же счетом переиграла «Иртыш». Да и вообще, победная серия составляет 4 матча кряду.
И уж точно хозяева постараются пройти в следующую стадию Кубка. Ульяновцы явно будут активны у ворот соперника.
«Уфа»
Эта команда в новом сезоне стартовала крайне неудачно. Для «Уфы» нынешнее 9 место может считаться форменным провалом.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 9 поединках игроки «Уфы» настреляли всего лишь 8 мячей.
Минувший тур первенства вышел для команды удачным. «Уфа» дома по всем статьям переиграла костромской «Спартак» (2:0).
Зато до того уфимцы минимально уступили в Брянске. Да и той же «Волге» команда проиграла с минимальным счетом.
В этом матче гости намереваются добыть нужный результат. Вот только уфимцам нужно срочно что-то делать с реализацией.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волги» предлагают — 2.12.
На викторию «Уфы» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.58.
«Волга» явно понесется вперед с первых минут встречи, и
Наш прогноз — Победа «Волги». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.