«Волга» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 1/8 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 17:15 мск. «Волга» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волга»

Ульяновский клуб не так давно вылетел из первой лиги, но уже намеревается вернуться обратно. В своей группе второй лиги «Волга» третья.

А вот атака команды действует не столь результативно, как для одного из лидеров. Забито всего 11 мячей в 9 поединках.

В минувшем туре первенства «Волга» добыла очередные три пункта. Команда сумела переиграть «Краснодар-2» (2:1).

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До того «Волга» с таким же счетом переиграла «Иртыш». Да и вообще, победная серия составляет 4 матча кряду.

И уж точно хозяева постараются пройти в следующую стадию Кубка. Ульяновцы явно будут активны у ворот соперника.

«Уфа»

Эта команда в новом сезоне стартовала крайне неудачно. Для «Уфы» нынешнее 9 место может считаться форменным провалом.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 9 поединках игроки «Уфы» настреляли всего лишь 8 мячей.

Минувший тур первенства вышел для команды удачным. «Уфа» дома по всем статьям переиграла костромской «Спартак» (2:0).

Зато до того уфимцы минимально уступили в Брянске. Да и той же «Волге» команда проиграла с минимальным счетом.

В этом матче гости намереваются добыть нужный результат. Вот только уфимцам нужно срочно что-то делать с реализацией.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волги» предлагают — 2.12.

На викторию «Уфы» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.58.

«Волга» явно понесется вперед с первых минут встречи, и вполне способна добиться своего .

Наш прогноз — Победа «Волги». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.