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    Уфимцы утонут в «Волге»

    «Волга» — «Уфа». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок России, 13 сентября 2023 года

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    Уфимцы
    «Волга» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 1/8 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 17:15 мск. «Волга» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 13 Сентября 2023 года
    Волга Ульяновск
  • Ульяновск
    •  Волга Ульяновск 17:15 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Волга»

    Ульяновский клуб не так давно вылетел из первой лиги, но уже намеревается вернуться обратно. В своей группе второй лиги «Волга» третья.

    А вот атака команды действует не столь результативно, как для одного из лидеров. Забито всего 11 мячей в 9 поединках.

    В минувшем туре первенства «Волга» добыла очередные три пункта. Команда сумела переиграть «Краснодар-2» (2:1).

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    До того «Волга» с таким же счетом переиграла «Иртыш». Да и вообще, победная серия составляет 4 матча кряду.

    И уж точно хозяева постараются пройти в следующую стадию Кубка. Ульяновцы явно будут активны у ворот соперника.

    «Уфа»

    Эта команда в новом сезоне стартовала крайне неудачно. Для «Уфы» нынешнее 9 место может считаться форменным провалом.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 9 поединках игроки «Уфы» настреляли всего лишь 8 мячей.

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    • Минувший тур первенства вышел для команды удачным. «Уфа» дома по всем статьям переиграла костромской «Спартак» (2:0).

    Зато до того уфимцы минимально уступили в Брянске. Да и той же «Волге» команда проиграла с минимальным счетом.

    В этом матче гости намереваются добыть нужный результат. Вот только уфимцам нужно срочно что-то делать с реализацией.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волги» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Уфы» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.58.

    «Волга» явно понесется вперед с первых минут встречи, и вполне способна добиться своего.

    Наш прогноз — Победа «Волги». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Волга» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на футбол. Уфимцы утонут в «Волге»
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