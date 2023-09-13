Венесуэла сыграет на своем поле с Парагваем в рамках 2-го тура квалификации чемпионата мира. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 01:00 мск. Венесуэла — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венесуэла

Эта команда традиционно не хватает с неба звезд. Венесуэльцы все никак не могут квалифицироваться на Мундиаль.

При этом Венесуэла имеет заметные сложности с реализацией. Голы команде даются уж слишком натужно.

В своем последнем матче Венесуэла снова проиграла. Команда с минимальным счетом уступила колумбийцам.

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До того команда в контрольной встрече одолела Гватемалу (1:0). С таким же счетом был обыгран Гондурас.

Хозяева наверняка не будут отсиживаться в тылах. Где же еще венесуэльцам пытаться брать очки, как в родных стенах?!

Парагвай

Парагвайцы давненько не радуют позитивными результатами. Правда, на новый отборочный цикл у команды максимальный настрой.

В нынешнем отборочном цикле команда стартовала с ничьей. Дома парагвайцы достигли лишь сухой ничьей с Перу.

До того Парагвай в товарищеском матче одолел сборную Никарагуа (2:0). Так что в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

Два последних поединка с Венесуэлой сложились для парагвайцев успешно. В них команде удалось добыть победы.

Наверняка парагвайцы учтут ошибки первого тура. Гости намерены действовать куда агрессивнее у ворот соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Парагвая предлагают — 2.69.

На викторию Венесуэлы дают — 2.78, ничья оценена — в 3.08.

Парагвайцы выглядят сильнее соперника , и наверняка будут максимально активны в атаке.

Наш прогноз — Победа Парагвая. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.69. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.08.