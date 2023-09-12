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    Англия останется без победы?

    Шотландия — Англия. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Англия
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    Харри Кейн
    Шотландия сыграет на своем поле с Англией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 21:45 мск. Шотландия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Сентября 2023 года
    Шотландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа A
    •  Шотландия 21:45 Англия Англия
  • Лондон
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    Шотландия

    Эта команда в последних поединках выглядит чрезвычайно мощно. В своей группе отбора на Евро скотты уверенно лидируют.

    Подбор игроков у команды весьма качественный. Это поколение шотландцев способно добиться многого, и явно прогрессирует.

    Коэффициенты матча Шотландия — Англия

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  • 4.403.751.78Бонус$9500
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    В своем последнем матче Шотландия снова победила. На выезде горцы отправили три безответных мяча в ворота киприотов.

    Все прогнозы на футбол

    До того сборная Шотландии переиграла Грузию (2:0). Да и вообще, оборона скоттов действует подобно часам.

    И уж точно шотландцы постараются проявить себя на фоне принципиального соперника. Правда, последняя победа над Англией случилась почти 24 года назад.

    Англия

    Эта команда неплохо проводит отбор на Евро-2024. Англия находится на 1 месте в своей группе, набрав 13 очков.

    Главным достоянием англичан является мощная атака. «Львы» настреляли уже 16 мячей, 5 из которых на счету Харри Кейна.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Англия в родных стенах не сумела справиться с украинцами (1:1).

    Впрочем, до того англичане не оставили шансов Северной Македонии. «Львы» забили в ворота соперника 7 мячей.

    И уж точно англичане найдут мотивацию на матч с набирающими силу шотландцами. Англия постарается показать свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии предлагают — 1.80.

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    На викторию Шотландии дают — 4.43, ничья оценена — в 3.74.

    Шотландцы сейчас выглядят весьма монолитно, и явно способны дать бой англичанам.

    Наш прогноз — Победа Шотландии или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.74.

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    Шотландия — Англия: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Англия останется без победы?
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