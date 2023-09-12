Шотландия
Эта команда в последних поединках выглядит чрезвычайно мощно. В своей группе отбора на Евро скотты уверенно лидируют.
Подбор игроков у команды весьма качественный. Это поколение шотландцев способно добиться многого, и явно прогрессирует.
Коэффициенты матча Шотландия — Англия
В своем последнем матче Шотландия снова победила. На выезде горцы отправили три безответных мяча в ворота киприотов.
До того сборная Шотландии переиграла Грузию (2:0). Да и вообще, оборона скоттов действует подобно часам.
И уж точно шотландцы постараются проявить себя на фоне принципиального соперника. Правда, последняя победа над Англией случилась почти 24 года назад.
Англия
Эта команда неплохо проводит отбор на Евро-2024. Англия находится на 1 месте в своей группе, набрав 13 очков.
Главным достоянием англичан является мощная атака. «Львы» настреляли уже 16 мячей, 5 из которых на счету Харри Кейна.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Англия в родных стенах не сумела справиться с украинцами (1:1).
Впрочем, до того англичане не оставили шансов Северной Македонии. «Львы» забили в ворота соперника 7 мячей.
И уж точно англичане найдут мотивацию на матч с набирающими силу шотландцами. Англия постарается показать свои лучшие качества.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии предлагают — 1.80.
На викторию Шотландии дают — 4.43, ничья оценена — в 3.74.
Шотландцы сейчас выглядят весьма монолитно, и
Наш прогноз — Победа Шотландии или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.74.