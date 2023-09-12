Шотландия сыграет на своем поле с Англией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 21:45 мск. Шотландия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Эта команда в последних поединках выглядит чрезвычайно мощно. В своей группе отбора на Евро скотты уверенно лидируют.

Подбор игроков у команды весьма качественный. Это поколение шотландцев способно добиться многого, и явно прогрессирует.

Коэффициенты матча Шотландия — Англия 1X2Новым игрокам 4.403.751.78Бонус$9500

В своем последнем матче Шотландия снова победила. На выезде горцы отправили три безответных мяча в ворота киприотов.

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До того сборная Шотландии переиграла Грузию (2:0). Да и вообще, оборона скоттов действует подобно часам.

И уж точно шотландцы постараются проявить себя на фоне принципиального соперника. Правда, последняя победа над Англией случилась почти 24 года назад.

Англия

Эта команда неплохо проводит отбор на Евро-2024. Англия находится на 1 месте в своей группе, набрав 13 очков.

Главным достоянием англичан является мощная атака. «Львы» настреляли уже 16 мячей, 5 из которых на счету Харри Кейна.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Англия в родных стенах не сумела справиться с украинцами (1:1).

Впрочем, до того англичане не оставили шансов Северной Македонии. «Львы» забили в ворота соперника 7 мячей.

И уж точно англичане найдут мотивацию на матч с набирающими силу шотландцами. Англия постарается показать свои лучшие качества.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии предлагают — 1.80.

На викторию Шотландии дают — 4.43, ничья оценена — в 3.74.

Шотландцы сейчас выглядят весьма монолитно, и явно способны дать бой англичанам .

Наш прогноз — Победа Шотландии или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.74.