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    Вернется ли Уэльс к победам?

    Латвия — Уэльс. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 11 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Уэльс
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    Уэльс — фаворит матча
    В понедельник, 11 сентября, сборная Латвии сыграет против национальной команды Уэльса в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Латвия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 11 Сентября 2023 года
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    Латвия

    Сборная Латвии занимает последнее, пятое место в группе, до сих пор не набрав ни одного очка.

    Латвийцы начали отбор на чемпионат Европы с четырех поражений.

    Коэффициенты матча Латвия — Уэльс

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    Команда Дайниса Казакевичса проиграла Уэльсу (0:1), Турции (2:3), Армении (1:2) и Хорватии (0:5).

    Все прогнозы на Евро-2024

    С учетом всех турниров, включая одну товарищескую встречу, сейчас у коллектива серия поражений из шести поединков кряду, поэтому хозяева явно не фаворит матча.

    Уэльс

    В 2023 году Уэльс провел 4 матча в рамках квалификации Евро-2024. Результаты оставляют желать лучшего. Была добыта лишь одна победа в четырех встречах. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.

    Такие результаты выразились в печальную четвертую позицию с отрывом в четыре очка от нынешнего соперника. Вместе с тем, отставание от проходной второй строчки — всего три балла.

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    • Последний для «Драконов» матч был контрольным. На своем поле они хотя и не проиграли, но в то же время не сумели победить Южную Корею, сыграв 0:0.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка кряду при двух поражениях и одной ничьей, поэтому гостям будет не так просто победить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Уэльс, коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех Латвии оценивается в 6,65, ничья — в 4,25.

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    В семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,08.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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