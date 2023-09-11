В понедельник, 11 сентября, сборная Латвии сыграет против национальной команды Уэльса в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Латвия — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Сборная Латвии занимает последнее, пятое место в группе, до сих пор не набрав ни одного очка.

Латвийцы начали отбор на чемпионат Европы с четырех поражений.

Коэффициенты матча Латвия — Уэльс 1X2Новым игрокам 7.304.301.50Бонус$9500

Команда Дайниса Казакевичса проиграла Уэльсу (0:1), Турции (2:3), Армении (1:2) и Хорватии (0:5).

Все прогнозы на Евро-2024

С учетом всех турниров, включая одну товарищескую встречу, сейчас у коллектива серия поражений из шести поединков кряду, поэтому хозяева явно не фаворит матча.

Уэльс

В 2023 году Уэльс провел 4 матча в рамках квалификации Евро-2024. Результаты оставляют желать лучшего. Была добыта лишь одна победа в четырех встречах. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.

Такие результаты выразились в печальную четвертую позицию с отрывом в четыре очка от нынешнего соперника. Вместе с тем, отставание от проходной второй строчки — всего три балла.

Последний для «Драконов» матч был контрольным. На своем поле они хотя и не проиграли, но в то же время не сумели победить Южную Корею, сыграв 0:0.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка кряду при двух поражениях и одной ничьей, поэтому гостям будет не так просто победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Уэльс, коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех Латвии оценивается в 6,65, ничья — в 4,25.

В семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,08.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.