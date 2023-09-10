10 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Венгрии и Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Венгрия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Венгрия имеет неплохой подбор игроков. Практически во всех линиях имеются квалифицированные исполнители, играющие в крепких европейских клубах.

Сборная в первых турах взяла 10 очков и занимает 1-е место, опережая Сербию на три балла. Мадьяры разгромили Болгарию (3:0), сыграли вничью с Черногорией (0:0), переиграли Литву (2:0) и Сербию (2:1).

Коэффициенты матча Венгрия — Чехия 1X2Новым игрокам 2.603.202.80Бонус$9500

Последнее поражение Венгрии случилось еще в сентябре 2022 года. Тогда венгры в рамках Лиги наций уступили сборной Италии со счетом 0:2.

Все прогнозы на Евро-2024

На сегодня у коллектива серия без поражений в семь матчей без поражений при пяти победах и двух ничьих, поэтому ее шансы на успех немалы.

Чехия

Сборная Чехии все никак не выстрелит. Очередное сильное поколение чехов пока не может дать нужного результата.

Правда, отбор на Евро чехи начали неплохо. В четырех стартовых турах набрано восемь очков, и Чехия лидирует в своей группе.

Тем не менее, в своем последнем поединке в рамках квалификации на чемпионат Европы сборная Чехии потеряла очки, сыграв вничью с Албанией (1:1) дома.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьейих, так что у него неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Венгрию, коэффициент на победу которой равен 2,53. Успех Чехии оценивается в 2,69, ничья — в 3,19.

В пяти из шести последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — Венгрия победит за 2,53.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,13, ведь в семи из девяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.