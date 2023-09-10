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    «Барсы» начнут без прелюдий

    «Алания» — «Тюмень». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Тюмень»
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    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Тюменью» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 18:00 мск. «Алания» — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Сентября 2023 года
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    «Алания»

    «Барсы» захватили лидерство в первом дивизионе. «Алания» в 8 матчах выиграла 6 раз, уступив всего однажды.

    А вот атака команды действует не столь результативно, как для лидера. Забито всего 11 мячей в ворота соперников.

    В минувшем туре первенства «Алания» добыла очередные три пункта. Команда Олега Василенко переиграла «Енисей» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Алания» минимально переиграла «Кубань». Вообще же, победная серия владикавказцев составляет уже 4 матча.

    И уж точно подопечные Василенко будут всеми силами стараться добыть три очка. «Барсы» побегут вперед с первых минут встречи.

    «Тюмень»

    Эта команда стартовала вполне себе прилично. Для «Тюмени» нынешнее 4 место может считаться заметным промежуточным успехом.

    Главным бичом тюменцев является оборона. В 8 поединках она дала результативный сбой 8 раз.

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  • Вчера

    • Минувший тур вновь не принес команде очков. Дома «Тюмень» уступила тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

    А вот реализация у «Тюмени» довольно неплохая. Команда забила уже 12 мячей: больше только у «Акрона» и «Родины».

    В этом матче гости намереваются добыть хотя бы один пункт. Интересно, что последнее свидание с «барсами» для команды прошло успешно (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Тюмени» дают — 5.46, ничья оценена — в 3.88.

    «Алания» явно понесется вперед с первых минут встречи, и вполне способна быстро добиться своего.

    Наш прогноз — Победа «Алании» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.

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    «Алания» — «Тюмень»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. «Барсы» начнут без прелюдий
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