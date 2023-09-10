«Алания» сыграет на своем поле с «Тюменью» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 18:00 мск. «Алания» — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Барсы» захватили лидерство в первом дивизионе. «Алания» в 8 матчах выиграла 6 раз, уступив всего однажды.

А вот атака команды действует не столь результативно, как для лидера. Забито всего 11 мячей в ворота соперников.

В минувшем туре первенства «Алания» добыла очередные три пункта. Команда Олега Василенко переиграла «Енисей» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

До того «Алания» минимально переиграла «Кубань». Вообще же, победная серия владикавказцев составляет уже 4 матча.

И уж точно подопечные Василенко будут всеми силами стараться добыть три очка. «Барсы» побегут вперед с первых минут встречи.

«Тюмень»

Эта команда стартовала вполне себе прилично. Для «Тюмени» нынешнее 4 место может считаться заметным промежуточным успехом.

Главным бичом тюменцев является оборона. В 8 поединках она дала результативный сбой 8 раз.

Минувший тур вновь не принес команде очков. Дома «Тюмень» уступила тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

А вот реализация у «Тюмени» довольно неплохая. Команда забила уже 12 мячей: больше только у «Акрона» и «Родины».

В этом матче гости намереваются добыть хотя бы один пункт. Интересно, что последнее свидание с «барсами» для команды прошло успешно (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.59.

На викторию «Тюмени» дают — 5.46, ничья оценена — в 3.88.

«Алания» явно понесется вперед с первых минут встречи , и вполне способна быстро добиться своего.

Наш прогноз — Победа «Алании» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.