Сборная Италии сыграет против команды Северной Македонии в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 21:45 мск. Северная Македония — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии занимает четвертое место в группе, набрав в трех матах три очка.

Македонцы начали квалификацию с домашней победы над Мальтой (2:1), после чего проиграли Украине (2:3), и для них это был, возможно, ключевой момент.

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Команда Благоя Милевски шикарно провела первый тайм против украинцев, забила два гола, но после перерыва позволила сопернику совершить камбэк.

Через несколько Северная Македония проиграла на поле Англии со счетом 0:7. По всей видимости, это была реакция на провал в предыдущем матче.

Сборная Северной Македонии проиграла семь из 11-ти предыдущих матчей.

Италия

Сборная Италии тем временем занимает третье место в группе, набрав в двух матчах три очка.

В июне итальянцы участвовали в финале четырех Лиги наций. «Скуадра Адзурра» проиграла в полуфинале Испании (1:2), а в матче за третье место одержала победу над Нидерландами (3:2).

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Еще одним важным событием в жизни сборной Италии стала смена главного тренера.

После внезапной отставки Роберто Манчини действующих чемпионов Европы возглавил Лучано Спаллетти.

Текущий отбор Италия начала с домашнего поражения от Англии (1:2), после чего выиграла у Мальты (2:0).

Прогноз и ставка

На Северную Македонию в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу Италии — за 1.34.

У итальянцев будет двойная мотивация в этой игре. Весной 2022 года «Скуадра Адзурра» сенсационно проиграла македонцам в стыковом матче квалификации чемпионата мира. Это поражение стало настоящим шоком для всей Италии.

Разумеется, теперь уже команда Спаллетти постарается доказать, что это было всего лишь досадное недоразумение.

Ставка — победа Италии с форой (-1,5) за 2.06.