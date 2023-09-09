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    Сборная Италии снова проиграет Северной Македонии?

    Северная Македония — Италия. Ставка (к. 2.06) и прогноз на квалификацию Евро-2024 9 сентября 2023 года

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    Сборная Италии сыграет против команды Северной Македонии в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 21:45 мск. Северная Македония — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 09 Сентября 2023 года

    Северная Македония

    Сборная Северной Македонии занимает четвертое место в группе, набрав в трех матах три очка.

    Македонцы начали квалификацию с домашней победы над Мальтой (2:1), после чего проиграли Украине (2:3), и для них это был, возможно, ключевой момент.

    Коэффициенты матча Северная Македония — Италия

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    Команда Благоя Милевски шикарно провела первый тайм против украинцев, забила два гола, но после перерыва позволила сопернику совершить камбэк.

    Через несколько Северная Македония проиграла на поле Англии со счетом 0:7. По всей видимости, это была реакция на провал в предыдущем матче.

    Сборная Северной Македонии проиграла семь из 11-ти предыдущих матчей.

    Италия

    Сборная Италии тем временем занимает третье место в группе, набрав в двух матчах три очка.

    В июне итальянцы участвовали в финале четырех Лиги наций. «Скуадра Адзурра» проиграла в полуфинале Испании (1:2), а в матче за третье место одержала победу над Нидерландами (3:2).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Еще одним важным событием в жизни сборной Италии стала смена главного тренера.

    После внезапной отставки Роберто Манчини действующих чемпионов Европы возглавил Лучано Спаллетти.

    Текущий отбор Италия начала с домашнего поражения от Англии (1:2), после чего выиграла у Мальты (2:0).

    Прогноз и ставка

    На Северную Македонию в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу Италии — за 1.34.

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    У итальянцев будет двойная мотивация в этой игре. Весной 2022 года «Скуадра Адзурра» сенсационно проиграла македонцам в стыковом матче квалификации чемпионата мира. Это поражение стало настоящим шоком для всей Италии.

    Разумеется, теперь уже команда Спаллетти постарается доказать, что это было всего лишь досадное недоразумение.

    Ставка — победа Италии с форой (-1,5) за 2.06.

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