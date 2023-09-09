Северная Македония
Сборная Северной Македонии занимает четвертое место в группе, набрав в трех матах три очка.
Македонцы начали квалификацию с домашней победы над Мальтой (2:1), после чего проиграли Украине (2:3), и для них это был, возможно, ключевой момент.
Коэффициенты матча Северная Македония — Италия
Команда Благоя Милевски шикарно провела первый тайм против украинцев, забила два гола, но после перерыва позволила сопернику совершить камбэк.
Через несколько Северная Македония проиграла на поле Англии со счетом 0:7. По всей видимости, это была реакция на провал в предыдущем матче.
Сборная Северной Македонии проиграла семь из 11-ти предыдущих матчей.
Италия
Сборная Италии тем временем занимает третье место в группе, набрав в двух матчах три очка.
В июне итальянцы участвовали в финале четырех Лиги наций. «Скуадра Адзурра» проиграла в полуфинале Испании (1:2), а в матче за третье место одержала победу над Нидерландами (3:2).
Еще одним важным событием в жизни сборной Италии стала смена главного тренера.
После внезапной отставки Роберто Манчини действующих чемпионов Европы возглавил Лучано Спаллетти.
Текущий отбор Италия начала с домашнего поражения от Англии (1:2), после чего выиграла у Мальты (2:0).
Прогноз и ставка
На Северную Македонию в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу Италии — за 1.34.
У итальянцев будет двойная мотивация в этой игре. Весной 2022 года «Скуадра Адзурра» сенсационно проиграла македонцам в стыковом матче квалификации чемпионата мира. Это поражение стало настоящим шоком для всей Италии.
Разумеется, теперь уже команда Спаллетти постарается доказать, что это было всего лишь досадное недоразумение.
Ставка — победа Италии с форой (-1,5) за 2.06.