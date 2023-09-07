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    Уэльс в матче с Южной Кореей порадует болельщиков домашней победой

    Уэльс — Южная Корея. Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Южная Корея
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    Сборная Уэльса
    7 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Уэльса и Южной Кореи. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Уэльс — Южная Корея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Сентября 2023 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 21:45 Южная Корея Южная Корея
  • Сеул
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    Уэльс

    Сборная Уэльса проведет товарищеский матч с Южной Кореей на домашнем стадионе в Кардиффе. Хозяевам должны помочь добиться успеха родные трибуны. Но легко точно не будет.

    В 2023 году Уэльс провел 4 матча в рамках квалификации Евро-2024. Результаты оставляют желать лучшего. Была добыта лишь одна победа в четырех встречах. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Уэльс — Южная Корея

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    Поединок с Южной Кореей должен помочь валлийцам вернуть уверенность в собственных силах. Конечно, без завершившего карьеру Гарета Бейла в атаке сложно. Но сборная постепенно к этому привыкает.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Букмекеры считают Уэльс фаворитом. В июне в рамках квалификации Евро-2024 команда потерпела два поражения подряд — от Армении (2:4) и Турции (0:2). Нужно исправляться перед болельщиками и наконец-то отпраздновать победу.

    Южная Корея

    Сборная Южной Кореи давно не радовала своих поклонников победами. Последний раз команда выигрывала 2 декабря 2022 года еще на чемпионате мира в Катаре. Тогда на групповом этапе корейцы одолели Португалию (2:1).

    После той победы сборная Южной Кореи провела пять встреч. Команда дважды сыграла вничью и три раза уступила. Чего ждать в Кардиффе?

    Последние матчи корейцы провели в июне. Тогда в товарищеских играх сборная уступила Перу (0:1), а также разошлась миром с Сальвадором (1:1).

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    • От Южной Кореи не ждут успехов в Кардиффе. Однако за положительный результат гости поборются. На ЧМ-2022 команда даже смогла забить Бразилии. Корейцам вполне по силам хотя бы раз поразить ворота Уэльса.

    Прогноз и ставки

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Уэльса можно поставить за 2.47. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.86. Ничья оценена — в 3.35.

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    Уэльс играет в родном для себя Кардиффе. Хозяева будут владеть инициативой и постараются порадовать болельщиков. Стоит сделать ставку на победу Уэльса.

    Южная Корея будет действовать вторым номером. Но у команды обязательно будут моменты. Хотя бы одна атака окажется голевой. Наш прогноз — смогут забить обе команды.

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    Уэльс — Южная Корея: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Уэльс в матче с Южной Кореей порадует болельщиков домашней победой
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