7 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Уэльса и Южной Кореи. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Уэльс — Южная Корея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Сборная Уэльса проведет товарищеский матч с Южной Кореей на домашнем стадионе в Кардиффе. Хозяевам должны помочь добиться успеха родные трибуны. Но легко точно не будет.

В 2023 году Уэльс провел 4 матча в рамках квалификации Евро-2024. Результаты оставляют желать лучшего. Была добыта лишь одна победа в четырех встречах. Дважды Уэльс проиграл и один раз сыграл вничью.

Коэффициенты матча Уэльс — Южная Корея 1X2Новым игрокам 2.603.252.75Бонус$9500

Поединок с Южной Кореей должен помочь валлийцам вернуть уверенность в собственных силах. Конечно, без завершившего карьеру Гарета Бейла в атаке сложно. Но сборная постепенно к этому привыкает.

Календарь и таблица Евро-2024

Букмекеры считают Уэльс фаворитом. В июне в рамках квалификации Евро-2024 команда потерпела два поражения подряд — от Армении (2:4) и Турции (0:2). Нужно исправляться перед болельщиками и наконец-то отпраздновать победу.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи давно не радовала своих поклонников победами. Последний раз команда выигрывала 2 декабря 2022 года еще на чемпионате мира в Катаре. Тогда на групповом этапе корейцы одолели Португалию (2:1).

После той победы сборная Южной Кореи провела пять встреч. Команда дважды сыграла вничью и три раза уступила. Чего ждать в Кардиффе?

Последние матчи корейцы провели в июне. Тогда в товарищеских играх сборная уступила Перу (0:1), а также разошлась миром с Сальвадором (1:1).

От Южной Кореи не ждут успехов в Кардиффе. Однако за положительный результат гости поборются. На ЧМ-2022 команда даже смогла забить Бразилии. Корейцам вполне по силам хотя бы раз поразить ворота Уэльса.

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Уэльса можно поставить за 2.47. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.86. Ничья оценена — в 3.35.

Уэльс играет в родном для себя Кардиффе. Хозяева будут владеть инициативой и постараются порадовать болельщиков. Стоит сделать ставку на победу Уэльса.

Южная Корея будет действовать вторым номером. Но у команды обязательно будут моменты. Хотя бы одна атака окажется голевой. Наш прогноз — смогут забить обе команды.