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    Кто выиграет битву за лидерство в группе?

    Сербия — Венгрия. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Венгрия
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    Сербия — фаворит матча
    7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Сербии сыграет против сборной Венгрии. Игра начнется в 21:45 по мск. Сербия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 07 Сентября 2023 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 21:45 Венгрия Венгрия
  • Будапешт
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    Сербия

    Сербия сыграла три поединка и одержал две победы, а один раз сыграла вничью. Таким образом, в ее активе семь очков, пять забитых и один пропущенный гол.

    В марте команда с одинаковым счетом 2:0 обыграла команды Черногории и Литвы. После этого балканцы в июне провели товарищеский матч с Иорданией, в котором выиграли со счетом 3:2.

    Коэффициенты матча Сербия — Венгрия

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  • 1.753.655.10Бонус$9500
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    Наконец, в третьем туре группы Сербия увезла ничью из Болгарии (1:1). Эта осечка стоила ей лидерству в группе, где теперь она занимает второе место.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В пяти последних матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и одной ничьей, так что хозяева способны взять три очка.

    Венгрия

    Венгрия имеет неплохой подбор игроков. Практически во всех линиях имеются квалифицированные исполнители, играющие в крепких европейских клубах.

    Сборная в первых турах взяла семь очков и занимает первое место, опережая Сербию по дополнительным показателям. Мадьяры дома разгромили Болгарию (3:0), сыграли вничью с Черногорией (0:0) на выезде и переиграли Литву (2:0) на своем поле.

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    • Последнее поражение Венгрии случилось еще в сентябре 2022 года. Тогда венгры в рамках Лиги наций уступили сборной Италии со счетом 0:2.

    На сегодня у коллектива серия без поражений в шесть матчей без поражений при четырех победах и двух ничьих, поэтому ее шансы на успех также немалы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Сербию, коэффициент на победу которой равен 1,78. Успех Венгрии оценивается в 4,87, ничья — в 3,56.

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    В пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,12.

    Еще один вариант ставки — Венгрия не проиграет за 2,06, ведь гости не знают поражений шесть матчей кряду.

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    Сербия — Венгрия: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за лидерство в группе?
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