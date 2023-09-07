7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Сербии сыграет против сборной Венгрии. Игра начнется в 21:45 по мск. Сербия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия

Сербия сыграла три поединка и одержал две победы, а один раз сыграла вничью. Таким образом, в ее активе семь очков, пять забитых и один пропущенный гол.

В марте команда с одинаковым счетом 2:0 обыграла команды Черногории и Литвы. После этого балканцы в июне провели товарищеский матч с Иорданией, в котором выиграли со счетом 3:2.

Коэффициенты матча Сербия — Венгрия 1X2Новым игрокам 1.753.655.10Бонус$9500

Наконец, в третьем туре группы Сербия увезла ничью из Болгарии (1:1). Эта осечка стоила ей лидерству в группе, где теперь она занимает второе место.

Все прогнозы на Евро-2024

В пяти последних матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и одной ничьей, так что хозяева способны взять три очка.

Венгрия

Венгрия имеет неплохой подбор игроков. Практически во всех линиях имеются квалифицированные исполнители, играющие в крепких европейских клубах.

Сборная в первых турах взяла семь очков и занимает первое место, опережая Сербию по дополнительным показателям. Мадьяры дома разгромили Болгарию (3:0), сыграли вничью с Черногорией (0:0) на выезде и переиграли Литву (2:0) на своем поле.

Последнее поражение Венгрии случилось еще в сентябре 2022 года. Тогда венгры в рамках Лиги наций уступили сборной Италии со счетом 0:2.

На сегодня у коллектива серия без поражений в шесть матчей без поражений при четырех победах и двух ничьих, поэтому ее шансы на успех также немалы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Сербию, коэффициент на победу которой равен 1,78. Успех Венгрии оценивается в 4,87, ничья — в 3,56.

В пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,12.

Еще один вариант ставки — Венгрия не проиграет за 2,06, ведь гости не знают поражений шесть матчей кряду.