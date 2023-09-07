Франция (до 21 года)
Эта команда имеет сильный по именам состав. Вот только выступление на последнем молодежном чемпионате Европы вряд ли назовешь успешным.
Французы в четвертьфинале уступили украинским сверстникам (1:3). Причем в той встрече молодые трехцветные открыли счет…
Коэффициенты матча Франция — Ирландия
В составе команды стоит отметить форварда Брэдли Барколя. Перспективный форвард недавно перешел в ПСЖ.
Матчи с датчанами для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из четырех очных поединков проиграно три.
Франция (до 21 года) наверняка постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Трехцветные смотрятся сильнее соперника, что и постараются доказать на деле.
Дания (до 21 года)
Молодые датчане представляют собой грозную силу. Некоторые игроки команды уже на виду у сильных европейских клубов.
Вот только победы даются команде уж слишком натужно. Например, посредственные литовцы были обыграны со счетом 2:1.
Свой последний поединок команда провела неплохо. Дания (до 21 года) расписала боевую мировую с валлийскими одногодками (2:2).
Наверняка постарается проявить свои лучшие качества форвард Кристиан Расмуссен. 20-летний нападающий способен вырасти в суперигрока.
И уж точно Дания (до 21 года) постарается дать бой французам. Тем паче, скандинавы традиционно неплохо им противостоят.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции (до 21 года) предлагают — 1.69.
На викторию Дании (до 21 года) дают — 4.45, ничья оценена — в 4.00.
Французы
Наш прогноз — Победа Франции (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.