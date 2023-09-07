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    Ударное начало от молодых французов?

    Франция (до 21 года) — Дания (до 21 года). Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Франция (до 21 года) — Дания (до 21 года)
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    Молодежная сборная Франции
    Франция (до 21 года) сыграет на своем поле с Данией (до 21 года) в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:30 мск. Франция (до 21 года) — Дания (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 07 Сентября 2023 года
    Франция
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    •  Франция 21:45 Ирландия Ирландия
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    Франция (до 21 года)

    Эта команда имеет сильный по именам состав. Вот только выступление на последнем молодежном чемпионате Европы вряд ли назовешь успешным.

    Французы в четвертьфинале уступили украинским сверстникам (1:3). Причем в той встрече молодые трехцветные открыли счет…

    Коэффициенты матча Франция — Ирландия

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  • 1.236.4015.00Бонус$9500
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    В составе команды стоит отметить форварда Брэдли Барколя. Перспективный форвард недавно перешел в ПСЖ.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с датчанами для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из четырех очных поединков проиграно три.

    Франция (до 21 года) наверняка постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Трехцветные смотрятся сильнее соперника, что и постараются доказать на деле.

    Дания (до 21 года)

    Молодые датчане представляют собой грозную силу. Некоторые игроки команды уже на виду у сильных европейских клубов.

    Вот только победы даются команде уж слишком натужно. Например, посредственные литовцы были обыграны со счетом 2:1.

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    • Свой последний поединок команда провела неплохо. Дания (до 21 года) расписала боевую мировую с валлийскими одногодками (2:2).

    Наверняка постарается проявить свои лучшие качества форвард Кристиан Расмуссен. 20-летний нападающий способен вырасти в суперигрока.

    И уж точно Дания (до 21 года) постарается дать бой французам. Тем паче, скандинавы традиционно неплохо им противостоят.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции (до 21 года) предлагают — 1.69.

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    На викторию Дании (до 21 года) дают — 4.45, ничья оценена — в 4.00.

    Французы имеют весьма крепкий состав, и наверняка начнут поединок с активных атак.

    Наш прогноз — Победа Франции (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.

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