Франция (до 21 года) сыграет на своем поле с Данией (до 21 года) в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:30 мск. Франция (до 21 года) — Дания (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция (до 21 года)

Эта команда имеет сильный по именам состав. Вот только выступление на последнем молодежном чемпионате Европы вряд ли назовешь успешным.

Французы в четвертьфинале уступили украинским сверстникам (1:3). Причем в той встрече молодые трехцветные открыли счет…

Коэффициенты матча Франция — Ирландия 1X2Новым игрокам 1.236.4015.00Бонус$9500

В составе команды стоит отметить форварда Брэдли Барколя. Перспективный форвард недавно перешел в ПСЖ.

Все прогнозы на футбол

Матчи с датчанами для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из четырех очных поединков проиграно три.

Франция (до 21 года) наверняка постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Трехцветные смотрятся сильнее соперника, что и постараются доказать на деле.

Дания (до 21 года)

Молодые датчане представляют собой грозную силу. Некоторые игроки команды уже на виду у сильных европейских клубов.

Вот только победы даются команде уж слишком натужно. Например, посредственные литовцы были обыграны со счетом 2:1.

Свой последний поединок команда провела неплохо. Дания (до 21 года) расписала боевую мировую с валлийскими одногодками (2:2).

Наверняка постарается проявить свои лучшие качества форвард Кристиан Расмуссен. 20-летний нападающий способен вырасти в суперигрока.

И уж точно Дания (до 21 года) постарается дать бой французам. Тем паче, скандинавы традиционно неплохо им противостоят.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции (до 21 года) предлагают — 1.69.

На викторию Дании (до 21 года) дают — 4.45, ничья оценена — в 4.00.

Французы имеют весьма крепкий состав , и наверняка начнут поединок с активных атак.

Наш прогноз — Победа Франции (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.