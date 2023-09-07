Чехия (до 21 года) сыграет на своем поле со Словакией (до 21 года) в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:00 мск. Чехия (до 21 года) — Словакия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия (до 21 года)

Эта команда не отличается стабильностью демонстрируемых результатов. Чехи способны дать бой сильным оппонентом, но и сами нередко уступают более скромным соперникам.

Последний поединок Чехия (до 21 года) провела неудачно. Команда с минимальным счетом уступила израильтянам.

Коэффициенты матча Чехия — Албания 1X2Новым игрокам 1.553.957.20Бонус$9500

Вообще же, в составе чехов нет звезд. Зато не так давно чешская молодежка переиграла сильных немецких сверстников (2:1).

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Матчи со словаками для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно 4 при одной коллизии.

Чехия (до 21 года) наверняка постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Чехи смотрятся сильнее соперника, что и постараются доказать на деле.

Словакия (до 21 года)

Словаки в последнее время проводили лишь контрольные встречи. Причем результаты в них вряд ли назовешь чересчур успешными.

Проблем в игре команды еще немало. Да и в кадровом плане тренерский штаб молодежной сборной Словакии идет на эксперименты.

Свой последний поединок команда провела неплохо. Словакия (до 21 года) в контрольной встрече расписала мировую с австрийцами (1:1).

До того словаки минимально уступили венгерским сверстникам. А вот с македонцами команда справилась (1:0).

И уж точно Словакия (до 21 года) постарается дать бой чехам. Правда, последняя победа над географическими соседями случилась еще 9 лет назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии (до 21 года) предлагают — 1.84.

На викторию Словакии (до 21 года) дают — 3.98, ничья оценена — в 3.70.

Чехи имеют довольно крепкий состав, и наверняка начнут поединок с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа Чехии (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.