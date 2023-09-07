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    Молодые чехи быстро возьмут свое

    Чехия (до 21 года) — Словакия (до 21 года). Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чехия (до 21 года) — Словакия (до 21 года)
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    Молодежная сборная Чехии
    Чехия (до 21 года) сыграет на своем поле со Словакией (до 21 года) в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:00 мск. Чехия (до 21 года) — Словакия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 07 Сентября 2023 года
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    Чехия (до 21 года)

    Эта команда не отличается стабильностью демонстрируемых результатов. Чехи способны дать бой сильным оппонентом, но и сами нередко уступают более скромным соперникам.

    Последний поединок Чехия (до 21 года) провела неудачно. Команда с минимальным счетом уступила израильтянам.

    Коэффициенты матча Чехия — Албания

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  • 1.553.957.20Бонус$9500
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    Вообще же, в составе чехов нет звезд. Зато не так давно чешская молодежка переиграла сильных немецких сверстников (2:1).

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    Матчи со словаками для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно 4 при одной коллизии.

    Чехия (до 21 года) наверняка постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Чехи смотрятся сильнее соперника, что и постараются доказать на деле.

    Словакия (до 21 года)

    Словаки в последнее время проводили лишь контрольные встречи. Причем результаты в них вряд ли назовешь чересчур успешными.

    Проблем в игре команды еще немало. Да и в кадровом плане тренерский штаб молодежной сборной Словакии идет на эксперименты.

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    • Свой последний поединок команда провела неплохо. Словакия (до 21 года) в контрольной встрече расписала мировую с австрийцами (1:1).

    До того словаки минимально уступили венгерским сверстникам. А вот с македонцами команда справилась (1:0).

    И уж точно Словакия (до 21 года) постарается дать бой чехам. Правда, последняя победа над географическими соседями случилась еще 9 лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии (до 21 года) предлагают — 1.84.

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    На викторию Словакии (до 21 года) дают — 3.98, ничья оценена — в 3.70.

    Чехи имеют довольно крепкий состав, и наверняка начнут поединок с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа Чехии (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.

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    Чехия (до 21 года) — Словакия (до 21 года): прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Молодые чехи быстро возьмут свое
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