ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября Новак ДжоковичКатастрофа Свентек, камбэк Джоковича и успехи американцев Сирил ГанГан деклассировал Спивака, Фиро разобрала Намаюнас. Обзор карда UFC Paris
  • 07:00
    • Медведев обыграл Де Минаура в 1/8 финала US Open
    Все новости спорта

    Экваториальная Гвинея начинает и выигрывает!

    Ливия — Экваториальная Гвинея. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 6 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА
    Прогноз и ставки на Ливия — Экваториальная Гвинея
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Экваториальная Гвинея
    Ливия сыграет на своем поле с Экваториальной Гвинеей в рамках 6-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 19:00 мск. Ливия — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 06 Сентября 2023 года
    Ливия
  • Триполи
    •  Ливия 22:00 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея
  • Кубок Африки. Квалификация
    •

    Ливия

    Эта команда все никак не найдет свою игру. В 5 матчах группового этапа квалификации она набрала всего три очка.

    Причем главным бичом команды является крайне слабая атака. Ливийцы отличились всего одним точным ударом.

    В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Ливия с минимальным счетом уступила сборной Ботсваны.

    Прогнозы на Кубок Африки

    До того ливийцы уступили еще и тунисцам (0:1). Так что команда, по сути, уже лишь доигрывает турнир, ибо даже 3 место в группе не дает ничего.

    Ливия наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Вот только старые проблемы еще и близко не решены.

    Экваториальная Гвинея

    Эта команда нынешнюю квалификацию уже может занести себе в актив. В 5 турах набрано 12 очков и, как минимум, проход дальше уже обеспечен.

    Вот только в 5 матчах игроки команды отличились всего 8 точными ударами. А вот в свои ворота пропущено 6 мячей.

  • Тотти и другие: Когда травма крестов — не крест
  • Топ-9 игроков, которые вернулись после повреждения крестообразной связки
  • 03/09/2023

    • Свой последний поединок команда провела великолепно. Экваториальная Гвинея минимально переиграла Тунис.

    А вот до того команде удалось добыть три очка в матче с Ботсваной. Экваториальные гвинейцы были сильнее соперника (3:2).

    И уж точно Экваториальная Гвинея постарается завершить квалификацию на 1 месте в группе. Да и по игре команда выглядит монолитнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Экваториальной Гвинеи предлагают — 1.63.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию Ливии дают — 5.75, ничья оценена — в 4.11.

    Гости смотрятся явно живее нестабильных ливийцев, и наверняка будут активны в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа Экваториальной Гвинеи в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Литва — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — США
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нива Долбизно — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рексхэм — Ньюкасл Академия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тиафо — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Германия — Латвия
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хоккайдо Консадоле Саппоро — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Урава Редс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Токио — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Канада — Словения
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ливия — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.09.2023. Прогнозы на футбол. Экваториальная Гвинея начинает и выигрывает!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры