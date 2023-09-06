Ливия сыграет на своем поле с Экваториальной Гвинеей в рамках 6-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 19:00 мск. Ливия — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ливия

Эта команда все никак не найдет свою игру. В 5 матчах группового этапа квалификации она набрала всего три очка.

Причем главным бичом команды является крайне слабая атака. Ливийцы отличились всего одним точным ударом.

В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Ливия с минимальным счетом уступила сборной Ботсваны.

Прогнозы на Кубок Африки

До того ливийцы уступили еще и тунисцам (0:1). Так что команда, по сути, уже лишь доигрывает турнир, ибо даже 3 место в группе не дает ничего.

Ливия наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Вот только старые проблемы еще и близко не решены.

Экваториальная Гвинея

Эта команда нынешнюю квалификацию уже может занести себе в актив. В 5 турах набрано 12 очков и, как минимум, проход дальше уже обеспечен.

Вот только в 5 матчах игроки команды отличились всего 8 точными ударами. А вот в свои ворота пропущено 6 мячей.

Свой последний поединок команда провела великолепно. Экваториальная Гвинея минимально переиграла Тунис.

А вот до того команде удалось добыть три очка в матче с Ботсваной. Экваториальные гвинейцы были сильнее соперника (3:2).

И уж точно Экваториальная Гвинея постарается завершить квалификацию на 1 месте в группе. Да и по игре команда выглядит монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Экваториальной Гвинеи предлагают — 1.63.

На викторию Ливии дают — 5.75, ничья оценена — в 4.11.

Гости смотрятся явно живее нестабильных ливийцев, и наверняка будут активны в атаке с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа Экваториальной Гвинеи в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.